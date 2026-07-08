Wall Street recule alors que les déclarations de Trump sur l'Iran inquiètent les investisseurs ; Broadcom en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,5%, S&P 500 -0,9%, Nasdaq -0,9%

* Publication du compte-rendu de la réunion de juin de la Fed prévue à 14h00 (heure de l'Est)

* Broadcom en hausse après l'annonce par Apple d'un investissement de 30 milliards de dollars dans un accord portant sur des puces

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi après que le président Donald Trump a déclaré qu'un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était “ terminé ” , tandis que Broadcom menait la hausse parmi les valeurs du secteur des puces électroniques, récemment malmenées.

S'exprimant lors du sommet de l'Otan, Donald Trump a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre les négociations avec l'Iran et a averti que Washington était susceptible de mener de nouvelles frappes dans la nuit de mercredi.

Ses propos ont marqué le dernier revers en date dans une série de rebondissements au cours des négociations, qui ont oscillé entre menaces d’escalade et espoirs de solution diplomatique, laissant les investisseurs désorientés par plusieurs faux départs vers un accord de paix.

Broadcom AVGO.O a gagné 4,2% après qu’Apple AAPL.O a annoncé son intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en puces conclu plus tôt cette semaine avec le fabricant de puces.

“ Chaque fois qu’Apple annonce qu’elle utilise votre équipement, c’est plutôt positif – surtout quand on sait que 2,5 milliards d’appareils Apple sont entre les mains d’utilisateurs à travers le monde ”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Nvidia NVDA.O a effacé ses pertes initiales et est repassé dans le vert après que The Information a rapporté que la Chine prévoyait d’autoriser ses principales entreprises d’IA à acheter un nombre limité de puces H200 de la société.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont affiché des résultats mitigés mercredi après la volatilité récente, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculant de 0,08%.

À 12h04 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 774,50 points, soit 1,46%, à 52.150,65, le S&P 500 .SPX perdait 66,94 points, soit 0,89%, à 7.437,21 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 235,63 points, soit 0,91%, à 25.584,18.

Les cours du pétrole ont fortement amplifié leurs gains dans la journée qui a suivi les déclarations de Trump, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 bondissant de 7%. Les rendements des bons du Trésor ont également augmenté, la vague de ventes s’étant étendue aux obligations. US/

La dernière escalade du conflit menace de perturber la reprise boursière qui a permis à l’indice de référence S&P 500 de progresser d’environ 9% depuis le début de l’année, malgré les fortes baisses enregistrées plus tôt en 2026 après le début de la guerre au Moyen-Orient.

Une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait raviver les craintes d’inflation et compliquer davantage la tâche de la Réserve fédérale.

Neuf des onze secteurs de l’indice S&P 500 .SPX étaient dans le rouge, à l’exception de l’énergie .SPNY et des biens de consommation de base .SPLRCS .

Les valeurs du secteur du voyage, sensibles aux prix de l’énergie, ont chuté, la hausse des cours du pétrole ayant ravivé les inquiétudes concernant les coûts du carburant et la demande. United Airlines UAL.O a perdu 4,4% et Delta Air Lines

DAL.N a reculé de 3,4%.

Les opérateurs de croisières ont également reculé, Carnival

CCL.N perdant 5,1% et Norwegian Cruise Line NCLH.N 4%.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a reculé de 1,6%, atteignant son plus bas niveau depuis trois semaines. L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine. Il était en hausse de 2,4 points, à 18,54.

LES PROCÈS-VERBAUX DE LA FED ET L'AVERTISSEMENT DU FMI AU CENTRE DE L'ATTENTION Par ailleurs, le Fonds monétaire international a une nouvelle fois revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, les ramenant à 3%, tout en mettant en garde contre les risques persistants liés à la guerre au Moyen-Orient.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed de juin doit être publié plus tard dans la journée. Ce document pourrait fournir de meilleurs indices sur la manière dont les décideurs évaluent les risques d’inflation et la croissance économique.

“ Par le passé… les comptes rendus avaient généralement moins d’impact sur les marchés. Je pense que cela pourrait être différent cette fois-ci ”, a déclaré Hogan.

Selon les données de LSEG, les traders anticipent actuellement au moins une hausse des taux d’intérêt d’ici fin 2026.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 3,6 contre 1 à la Bourse de New York (NYSE), et dans un rapport de 3,56 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite n’ont enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines.