En manque de gazole après les frappes ukrainiennes, la Russie ferme le robinet des exportations

Dans le cadre de son opération des "40 jours" pour pousser Moscou à mettre fin à la guerre, les forces ukrainiennes mènent des raids efficaces sur les raffineries russes, qui paralysent l'approvisionnement du pays en essence.

Les stations-service de Russie encore approvisionnées sont prises d'assaut par les automobilistes (illustration) ( AFP / IGOR IVANKO )

Conséquence des frappes en profondeur menées par l'Ukraine sur ses infrastructures stratégiques, la Russie a annoncé mercredi interdire les exportations de gazole, après avoir déjà pris une série d'autres restrictions ces derniers mois pour faire face aux pénuries de carburant.

"Une interdiction d'exportation de gazole est entrée en vigueur aujourd'hui, ce qui permettra d'augmenter les approvisionnements sur le marché intérieur", a déclaré le vice-Premier ministre Alexandre Novak lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine consacrée à cette crise.

Il a qualifié la situation actuelle de "compliquée", nécessitant d'importer des produits pétroliers pour palier le manque, a-t-il ajouté?

Rationnements à travers le pays

Vladimir Poutine a de son côté déclaré que l'Ukraine "cherche à nuire à l'économie" russe et "à créer un climat de nervosité au sein de la société", mais assuré qu'elle n'y parviendra pas car "la marge de sécurité du réseau énergétique russe est très élevée".

En réponse aux bombardements russes sur son sol, l'Ukraine a multiplié ces derniers mois les frappes sur des raffineries et dépôts de pétrole en Russie, provoquant régulièrement de grands incendies.

Ces attaques, à un moment où la demande est accrue en carburant à la saison estivale, ont provoqué des pénuries dans de nombreuses régions et notamment en Crimée, péninsule annexée en 2014.

Selon un décompte de l'AFP basé sur les déclarations des autorités locales et les médias locaux, près de 90% des régions russes ont connu un rationnement ou des pénuries de carburant depuis le mois de juin.

Certaines régions ont instauré des limites sur la quantité de carburant vendue par client, tandis que d'autres ont interdit le remplissage de bidons afin d'empêcher la constitution de stocks. La Russie, l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, avait déjà interdit l'exportation de certaines catégories d'essence automobile et de carburant d'aviation.