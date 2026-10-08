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Wall Street recule alors que la hausse des taux d'intérêt et des cours du pétrole laisse entrevoir un risque d'inflation
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 16:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,17 %, S&P -0,36 %, Nasdaq -0,58 %

* PepsiCo va réduire ses coûts en raison de la faiblesse de ses activités en Amérique du Nord

* Wolfspeed bondit grâce à un prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars accordé par le ministère américain de la Défense

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont légèrement reculé jeudi, la flambée des cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor , proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années,ayant ravivé les craintes d’inflation à l’aube d’une saison des résultats cruciale qui devrait mettre à l’épreuve les récents gains du marché.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 4,2 % pour dépasser les 104 dollars le baril, sur fond d’inquiétudes persistantes concernant l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, suite à la multiplication des attaques contre le trafic maritime dans le Golfe et le détroit d’Ormuz.

La déroute du marché obligataire ne montrait aucun signe d’essoufflement, le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR s’établissant à 5,29 %, proche de son plus haut niveau depuis 2002.

Les actifs risqués ont été malmenés jeudi à l’échelle mondiale. Les valeurs de croissance à très forte capitalisation ont globalement reculé, Amazon.com AMZN.O , Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O enregistrant des baisses comprises entre 0,3 % et 1,3 %.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont également reculé, Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O perdant chacune environ 3 %, tandis qu’AMD AMD.O reculait de 2 %.

Les prévisions de bénéfices trimestriels records du géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n’ont pas réussi à remonter le moral des investisseurs et son titre a clôturé en baisse en Corée du Sud. Son concurrent Micron Technology MU.O a chuté de 1,4 %.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom AVGO.O s'apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu'Oracle

ORCL.N cherchait également à lever un montant non précisé, ce qui a fait craindre que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n'intensifient la concurrence pour les capitaux.

Les actions de Broadcom et d’Oracle étaient en baisse dans un contexte de faiblesse généralisée des valeurs technologiques.

Un rebond des rendements des bons du Trésor et des cours du pétrole a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , qui avaient atteint des sommets historiques la veille, tandis que le Dow Jones a mis fin à une série de quatre jours de hausse consécutifs.

« Nous sommes confrontés à des vents contraires contradictoires, entre les prix de l’énergie et les rendements des bons du Trésor, et à un manque de données économiques; c’est en quelque sorte une attitude attentiste vis-à-vis des résultats, qui débuteront véritablement la semaine prochaine », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Huit des onze secteurs du S&P 500 ont clôturé en baisse, les indices des technologies .SPLRCT et de la santé .SPXHC enregistrant les plus fortes baisses.

Les secteurs de l’énergie .SPNY et des biens de consommation de base .SPLRCS ont mené la hausse, progressant respectivement d’environ 2 % et 1 %, tandis que celui des services aux collectivités .SPLRCU a légèrement progressé.

À 9 h 43 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 88,19 points, soit 0,17 %, à 51 096,19, le S&P 500 .SPX perdait 28,08 points, soit 0,36 %, à 7 773,69, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 155,07 points, soit 0,58 %, à 27 383,62.

WALL STREET ATTEND LES RÉSULTATS

Les grandes banques, dont JPMorgan Chase JPM.N , doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. L’optimisme quant à la solidité des résultats a récemment soutenu les actions américaines, malgré une situation géopolitique instable et les inquiétudes liées à la hausse des taux d’intérêt.

Les secteurs de la technologie et de l’énergie devraient afficher la plus forte croissance trimestrielle de leurs bénéfices, tandis que l’indice S&P 500 .SPX dans son ensemble devrait enregistrer une hausse de 30,6 % de ses bénéfices trimestriels, selon les données compilées par LSEG.

Christopher Waller, gouverneur de l’ de la Réserve fédérale américaine, a laissé entrevoir une possible pause lors de la prochaine réunion de la banque centrale. De nouvelles hausses des taux seraient probablement nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, mais il existe une « flexibilité » quant au rythme de ces hausses, a-t-il déclaré plus tôt dans la journée.

Les opérateurs s’attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d’octobre, mais une hausse en décembre reste d’actualité , selon le CME FedWatch.

Du côté des valeurs en forte progression , Wolfspeed

WOLF.N a bondi de 9,6 % après que le fabricant de puces électroniques a obtenu un engagement de prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars de la part du ministère américain de la Défense.

PepsiCo PEP.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel de base et a annoncé qu’il allait procéder à de nouvelles réductions de dépenses. Son titre a progressé de 2,1 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,64 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,53 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 128 nouveaux plus bas.

Véhicules électriques

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AMAZON.COM
259,3950 USD NASDAQ -0,20%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
635,7400 USD NASDAQ -1,57%
BROADCOM
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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INTEL
109,3600 USD NASDAQ -3,32%
JPMORGAN CHASE
326,660 USD NYSE -0,86%
MARVELL
275,8912 USD NASDAQ -3,09%
MICRON TECHNOLOGY
1 065,8850 USD NASDAQ -2,03%
NASDAQ Composite
27 413,42 Pts Index Ex -0,45%
NVIDIA
236,2100 USD NASDAQ -0,53%
ORACLE
140,940 USD NYSE -1,83%
PEPSICO
125,0650 USD NASDAQ +1,08%
Pétrole Brent
105,54 USD Ice Europ +4,29%
S&P 500
7 778,42 Pts CBOE -0,30%
S&P 500 INDEX
7 778,42 Pts CBOE -0,30%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
TESLA
373,1800 USD NASDAQ -1,23%
USA BENCHMARK 10A
5,352 Rates -1,40%
WOLFSPEED
31,400 USD NYSE 0,00%
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