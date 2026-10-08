Allemagne : le gouvernement rehausse à son tour sa prévision de croissance à 1,3 % pour 2026

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le gouvernement allemand a rehaussé jeudi sa prévision de croissance pour 2026 à 1,3 %, comme les principaux instituts du pays il y a deux semaines, l'économie allemande se montrant "plus résiliente que prévu" face à la guerre au Moyen-Orient.

La projection économique de Berlin a ainsi été relevée de 0,8 point de pourcentage par rapport à celle du printemps.

Après plusieurs années de stagnation due principalement au marasme de l'industrie, cette croissance pourrait redonner un peu d'air au chancelier conservateur Friedrich Merz, englué dans les disputes de sa coalition et au plus bas dans les sondages.

"L'économie allemande est engagée sur une trajectoire de croissance et s'est révélée plus résiliente que prévu", selon un communiqué du ministère de l'Économie.

Les "impulsions de croissance" devraient cette année provenir avant tout du commerce extérieur, avec une "évolution exceptionnelle" au deuxième trimestre en dépit du choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient.

"Face aux pénuries à l'échelle mondiale, des reconstitutions de stocks de biens à forte intensité énergétique ont eu lieu, biens qui sont produits en Allemagne", détaille le communiqué.

La conjoncture est aussi soutenue par d'importants investissements publics dans la défense et les infrastructures.

Néanmoins, la consommation privée "devrait dans un premier temps rester modérée", en hausse de 0,3 % contre 1,3 % l'an dernier, à cause de la flambée des prix de l'énergie, dans un pays où la propension à l'épargne demeure haute.

L'inflation en Allemagne a accéléré à 3,3 % en septembre, son niveau le plus haut depuis près de trois ans.

Les "incertitudes géopolitiques", la "faible utilisation des capacités" industrielles, la hausse des coûts des matériaux et du financement" devraient également freiner la croissance des investissements privés, note le ministère.

Pour 2027, Berlin table sur une hausse du PIB de 1,1 % et de 0,6 % pour 2028.

Cette évolution future dépend "largement" du cours de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, prévient le gouvernement.

Fin septembre, les principaux instituts économiques allemands ont recommandé au gouvernement de ne pas perdre de temps à réorienter le cap des réformes, en dépit des récentes défaites électorales essuyées par les conservateurs du chancelier Merz dans plusieurs régions.

Malgré cette reprise économique, les économistes s'alarment face aux problèmes structurels de l'Allemagne, comme les prix élevés de l'énergie, la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et le vieillissement démographique.

La ministre de l'Économie Katherina Reiche doit tenir une conférence de presse sur les nouvelles projections jeudi à 12H15 (10H15 GMT).