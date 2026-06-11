Wall Street rebondit avec les semi-conducteurs, Oracle plonge

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, aidée par le rebond du secteur des semi-conducteurs, avec les investisseurs attentifs à l'évolution de la situation au Moyen-Orient face à la recrudescence des tensions ces derniers jours.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 208,65 points, soit 0,42%, à 50.127,43 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,43% à 7.298,45 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,57% à 25.314,31 points.

Les fabricants de semi-conducteurs rebondissent jeudi après une séance difficile la veille et une volatilité accrue depuis la semaine dernière, les perspectives de Broadcom AVGO.O semant le doute sur un secteur au coeur d'un récent rallye lié à l'essor de l'IA.

Intel INTC.O et Micron MU.O avancent de 5,9% % et 2,1% dans les premiers échanges.

Le S&P 500 a reculé d'environ 4% depuis son dernier record atteint début juin, en partie en raison des doutes des investisseurs quant aux valorisations élevées du secteur technologique.

L'introduction en Bourse de SpaceX, la société spatiale du milliardaire Elon Musk, prévue en grande pompe vendredi, sera dans ce contexte particulièrement suivi, avec le regard également tourné vers d'autres débuts très attendus dans le courant de l'année, dont ceux d'Anthropic et d'OpenAI.

Les craintes d'un resserrement de la politique monétaire, alors que le conflit au Moyen-Orient tarde à se résoudre et attise les craintes d'inflation, occupent également une place centrale parmi les préoccupations des investisseurs.

En mai, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis a enregistré sa plus forte hausse en trois ans, tandis que les prix à la production ont connu leur plus forte accélération en trois ans et demi, tirés par l'augmentation du coût des produits énergétiques, alors que la recrudescence des tensions au Moyen-Orient n'incite guère à l'optimisme quant à une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz.

Le président américain, Donald Trump, a dit jeudi que les Etats-Unis allaient frapper l'Iran "très durement ce soir", un nouvel avertissement qui intervient après une nouvelle nuit d'attaques dans la région et alors même que des sources ont indiqué à Reuters que les négociations se poursuivaient entre les deux pays en vue de parvenir à un accord préliminaire.

Sur le reste des valeurs, Oracle ORCL.N plonge de 11% après avoir annoncé des prévisions d'investissements pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations, ravivant ainsi des interrogations des opérateurs quant aux dépenses colossales consacrées au développement de l'infrastructure d'IA.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42J0MC

(Rédigé par Diana Mandiá)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|