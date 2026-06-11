(Actualisé avec cours en avant-Bourse du secteur des semi-conducteurs, Navan et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent des hausses de 0,66% pour le Dow Jones .DJI , de 0,71% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,19% pour le Nasdaq. .IXIC :

* ORACLE ORCL.N plonge de 7% en avant-Bourse, le groupe technologique américain ayant publié mercredi des prévisions d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux attentes et annoncé qu'il augmenterait encore ses emprunts, ce qui reflète l'ampleur des dépenses nécessaires au développement de son infrastructure d'intelligence artificielle (IA).

Le secteur technologique dans son ensemble reste dans le collimateur des investisseurs après une nouvelle séance de baisses mercredi et une volatilité accrue ces derniers jours, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

NVIDIA NVDA.O , INTEL INTC.O et MICRON MU.O avancent d'entre 1,2% et 4,7% en avant-Bourse.

* ADOBE ADBE.O doit publier ses résultats jeudi après la clôture de la Bourse de New York.

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - Le gouvernement canadien a présenté mercredi un projet de loi sur la sécurité numérique visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, avec des exceptions pour les plateformes qui respectent certaines normes.

Ce projet vise également à renforcer la sécurité lors de l'utilisation de chatbots basés sur l'IA.

* NAVAN NAVN.O bondit de 17,6% après avoir revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation pour l'année en cours, invoquant une forte demande en matière de voyages d'affaires et la croissance de sa clientèle d'entreprises.

* TARGET TGT.N - Les actionnaires du détaillant américain ont rejeté mercredi une proposition des investisseurs visant à séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, selon deux sources ayant une connaissance directe du résultat du vote.

* SLB SLB.N - La société américaine de services pétroliers a annoncé mercredi avoir signé un accord à long terme avec la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA afin de contribuer à la modernisation et à la relance du secteur pétrolier et gazier du pays caribéen.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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