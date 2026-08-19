Wall Street rebondit avec les résultats des détaillants et après la vague de ventes sur la "tech"

On aperçoit un panneau de signalisation sur Wall Street, devant la Bourse de New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en hausse mercredi, en rebond après une vague de ventes sur ​la "tech" la veille, les investisseurs ayant bien accueilli les chiffres trimestriels des grands détaillants américains, tandis que les résultats d'un essai clinique de Moderna soutient ​les valeurs pharmaceutiques, alors même que le conflit au Moyen-Orient s'enlise.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ​gagne 232,06 points, soit 0,44%, à ⁠53.575,46 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,39% ‌à 7.721,65 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,30%, soit 78,64 points, à 26.368,35.

Tandis que les cours pétroliers touchent un record de trois ​semaines et que le ‌conflit entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit ⁠d'Ormuz ne laisse pas entrevoir d'issue immédiate, les opérateurs se concentrent sur les résultats des grandes entreprises, notamment ceux des géants américains de la vente au ⁠détail.

Dans une semaine ‌sans grand catalyseur, l'annonce par Merck et Moderna qu'une étude ⁠portant sur un vaccin à ARNm personnalisé avait permis de réduire la ‌récidive et la propagation du cancer de la peau a suscité ⁠l'enthousiasme des investisseurs, qui se sont rués sur les ⁠titres des deux laboratoires ‌américains.

Les marchés d'actions reprennent donc des couleurs au lendemain d'une journée tendue ​pour l'obligataire, le rendement des Treasury américains ‌à 10 ans se stabilisant mercredi à 4,6506%, proche de son plus haut niveau depuis 2007.

Aux ​valeurs, Moderna s'envole de près de 98% et Merck grimpe de 9,4%.

Target prend 2% après avoir relevé ses perspectives annuelles, tandis que Lowe's ⁠et Estée Lauder prennent 2,3% et 17,7% respectivement après leurs résultats.

Le fabricant de puces Marcell Technology progresse de 10,8% après avoir accordé à Google un bon de souscription lui permettant d'acquérir une participation d'une valeur d'environ 12,18 milliards de dollars.

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(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)