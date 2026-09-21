Wall Street rebondit alors que l'optimisme autour de l'IA renaît et que les taux des bons du Trésor reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi, ajout des commentaires d'analystes et des détails sur le marché)

* AMD devient le dernier fabricant de puces à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars

* Le recul du prix du pétrole s'atténue et les rendements des bons du Trésor reculent

* S&P 500 +1,44 %, Nasdaq +2,13 %, Dow +0,61 %

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Le S&P 500 et le Nasdaq ont bondi lundi vers des niveaux records, portés par les hausses d'Advanced Micro Devices et d'autres poids lourds de l'IA, tandis que les rendements des bons du Trésor reculaient par rapport à leurs récents sommets et que les cours du brut chutaient à leur plus bas niveau depuis 11 jours, sur fond de spéculations concernant une éventuelle avancée dans les négociations au Moyen-Orient lors d'une réunion de l'ONU cette semaine.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi, Intel INTC.O et Arm Holdings ARM.O enregistrant des hausses de plus de 12 %, tandis que l’indice PHLX des semi-conducteurs

.SOX a bondi de 3,7 %.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé jusqu’à 10 %, atteignant pour la première fois une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. Le titre clôturait en hausse de 8 %.

Le Nasdaq se situait à moins de 0,1 % de son plus haut historique de clôture atteint le 2 juin, tandis que le S&P 500 se situait à environ 0,5 % de son plus haut historique de clôture atteint le 13 août.

Les investisseurs ont souligné les signes indiquant que les dépenses en matière d’IA continuent de progresser , malgré les récentes mises en garde sur la sécurité formulées il y a une semaine par les dirigeants des géants de l’IA, qui avaient déclenché une vague de ventes massives dans le secteur technologique à l’échelle mondiale.

Le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans est passé sous le seuil psychologique des 5 %, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté sous la barre des 100 dollars le baril, atteignant leur plus bas niveau depuis le 9 septembre.

Alors que Washington et Téhéran ont échangé des menaces tout au long du week-end, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il serait disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian, qui devrait assister cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

“Nous avons en quelque sorte été conditionnés à suivre le cours du pétrole et le rendement des obligations américaines à 10 ans, et si l’on examine ces deux éléments aujourd’hui, ils sont passés du statut de freins à celui de moteurs pour ce marché, au moins à court terme”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

L'action Meta META.O a bondi de 11 % après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours sur la plateforme de réseaux sociaux, suite au lancement récent de son assistant IA “Muse”.

Le S&P 500 a bondi de 1,44 % à 7 760,29 points, se situant à moins de 1 % de son plus haut historique atteint le 13 août.

Le Nasdaq a gagné 2,13 % à 27 086,06 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,61 % à 51 996,40 points.

Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des services de communication .SPLRCL , en hausse de 4,3 %, suivi par celui des technologies de l’information .SPLRCT , en hausse de 2,0 %.

Vendredi dernier, le S&P 500 se négociait à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l’IA sont en grande partie responsables de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

Les investisseurs sont restés prudents quant aux perspectives de taux d’intérêt après que la Réserve fédérale américaine a, la semaine dernière, relevé ses taux pour la première fois en trois ans afin de lutter contre l’inflation. Les traders estiment à 50 % la probabilité d’une nouvelle hausse le mois prochain, selon le FedWatch du CME.

Au moins dix responsables de banques centrales doivent s'exprimer cette semaine.

Les actions cotées aux États-Unis d’entreprises exposées au Groenland ont progressé à la suite des avancées dans les négociations diplomatiques entre les États-Unis et le Danemark concernant le statut du Groenland.

Greenland Mines GRML.O a triplé sa valeur, tandis que Greenland Energy GLND.O a plus que doublé.

Un sommet sino-américain prévu jeudi pourrait aborder des sujets tels que la prolongation éventuelle de la trêve commerciale entre les deux superpuissances, la guerre en Iran et la réglementation de l’IA. Selon un rapport, les États-Unis auraient proposé de prolonger la trêve commerciale de six mois, tandis que la Chine aurait souhaité une prolongation plus longue.

Le bitcoin BTC= , indicateur clé de la tolérance au risque, a progressé de 6 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, entraînant les actions de Coinbase COIN.O et de Strategy MSTR.O en hausse de plus de 4 %.

Paramount Skydance PSKY.O a bondi de plus de 4 % après qu’une source a déclaré à Reuters que la société était parvenue à un accord avec la Californie et 11 autres États qui avaient intenté une action en justice pour bloquer sa fusion de 110 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery WBD.O .

Au sein du S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,6 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux plus hauts et 27 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 102 nouveaux plus bas.