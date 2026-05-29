Wall Street prolonge son rebond grâce aux espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient ; Dell s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,3%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,6%

* Dell bondit après avoir revu ses prévisions à la hausse

* Gap plonge après avoir revu ses prévisions de ventes à la baisse

* Les trois indices sont en passe de terminer le mois en hausse

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont prolongé leur série record, s'orientant vers des gains hebdomadaires et mensuels vendredi , alors que la hausse des valeurs technologiques et les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord ont alimenté l'optimisme des investisseurs.

L'indice du secteur technologique .SPLRCT a bondi de 2,2%, tiré par la hausse des valeurs des semi-conducteurs.

Dell DELL.N a bondi de 34,7% après avoir relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Ses concurrents Hewlett Packard Enterprise HPE.N et Super Micro Computer SMCI.O ont progressé respectivement de 13,6% et 17%.

Des sources ont indiqué à Reuters que Washington et Téhéran s'étaient mis d'accord pour prolonger leur cessez-le-feu et lever les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, mais que le président Donald Trump n'avait pas encore donné son accord.

Les trois indices ont atteint des records intrajournaliers, portés par un regain d'optimisme autour de l'IA et une forte croissance des bénéfices, malgré certaines inquiétudes concernant l'impact de la guerre avec l'Iran sur l'inflation etl'économie mondiale.

« Les marchés terminent le mois de mai avec un penchant pour le risque, portés par l'enthousiasme pour l'IA, la baisse des prix du pétrole et les attentes croissantes selon lesquelles les tensions entre les États-Unis et l'Iran pourraient rester contenues, grâce à un cadre de cessez-le-feu prolongé », a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge. Le secteur des services de communication du S&P 500

.SPLRCL a reculé de 1,2%, Alphabet GOOGL.O ayant chuté de 1,5%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a progressé de plus de 70% au cours du trimestre, a gagné 1,7%.

L'indice des services logiciels .SPLRCIS a progressé de près de 4%, effaçant toutes les pertes enregistrées depuis fin janvier, lorsque les inquiétudes liées aux bouleversements liés à l'IA avaient pesé surle secteur.

Le S&P 500 était en passe d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023. Le Dow Jones .DJI et le Nasdaq .IXIC devaient également terminer la semaine en hausse. Les trois indices devraient afficher un deuxième mois consécutif de gains.

À 10h05 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 151,04 points, soit 0,30%, à 50.820,01, le S&P 500 .SPX gagnait 31,69 points, soit 0,41%, à 7.594,98 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 156,47 points, soit 0,58%, à 27.073,94.

Les données économiques américaines publiées jeudi ont montré que l'inflation avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en avril, tandis que le PIB du premier trimestre a été révisé à la baisse pour s'établir à une hausse annuelle de 1,6%.

« Dans le même temps, les banques centrales restent concentrées sur les risques d’inflation, les responsables de la BCE et de la Fed avertissant que les chocs d’offre et les anticipations d’inflation élevées pourraient maintenir les hausses de taux d’intérêt à l’ordre du jour alors que le sentiment de croissance s’améliore », a ajouté Bob Savage.

Le président de la Fed du Kansas , Jeffrey Schmid, a averti que le choc énergétique pourrait ne pas être temporaire, tandis que la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman , a déclaré qu’une hausse persistante de l’inflation pourrait nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, certains tablant sur une hausse de 25 points de base en décembre.

Parmi les autres titres en mouvement, l'action Gap GAP.N a chuté de 17,7% après que le distributeur de vêtements a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , tandis que celle d'American Eagle Outfitters AEO.N a reculé de 14,9% après avoir maintenu inchangées ses prévisions de ventes comparables annuelles. Okta OKTA.N a bondi de 21% après que la société de vérification d'identité numérique a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,05 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,03 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux plus hauts et 24 nouveaux plus bas.