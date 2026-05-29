Brésil: la croissance rebondit au premier trimestre

information fournie par Boursorama avec AFP • 29/05/2026 à 16:34

( AFP / CARL DE SOUZA )

Le Brésil, première économie d'Amérique latine, a enregistré au premier trimestre une croissance de 1,1% par rapport au trimestre précédent et 1,8% en glissement annuel, poussée notamment par l'agriculture et l'industrie, selon les données officielles publiées vendredi.

Ces chiffres sont bienvenus pour le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui doit briguer sa réélection en octobre.

Au quatrième trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) du pays n'avait progressé que de 0,3% par rapport au troisième, selon les chiffres révisés par l'institut de statistiques IBGE (contre 0,1% lors de la première annonce en mars).

Ce rebond est dû notamment à la bonne performance de l'agriculture (+2%), habituelle au Brésil lors des premiers mois de l'année en raison des périodes de récoltes.

"Cela s'explique par l'augmentation de la production et les gains en productivité" de ce secteur, a affirmé l'IBGE dans un communiqué, soulignant également les "conditions climatiques favorables".

L'industrie a également montré son dynamisme (+1%), tandis que les services ont connu une progression moins soutenue (+0,5%).

La consommation des ménages a pour sa part augmenté de 1%.

Jeudi, l'IBGE avait déjà annoncé un autre indicateur positif: la réduction du taux de chômage à 5,8% sur le trimestre allant de février à avril, au plus bas pour cette période de l'année depuis 2012.

Lors de la dernière enquête hebdomadaire Focus publiée par la Banque centrale, les experts et institutions financières interrogés tablaient sur une croissance de 1,89% pour 2026.

L'an dernier, elle s'était élevée à 2,3%, un net ralentissement par rapport à 2024 (+3,4%).

Lula, qui va briguer à 80 ans un quatrième mandat après un premier passage à la présidence de 2003 à 2010, critique régulièrement la stricte politique monétaire de la Banque centrale, qui a pour effet selon lui d'entraver la croissance.

Pour endiguer l'inflation, le Comité de politique monétaire de la Banque centrale maintient son taux directeur à l'un des niveaux les plus élevés au monde.

Ce taux a toutefois été légèrement abaissé à deux reprises récemment, pour atteindre 14,5% le mois dernier.

Lors du scrutin d'octobre, le président de gauche devrait avoir pour principal adversaire Flavio Bolsonaro. Ce sénateur de 45 ans est le fils aîné de son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro (2019-2022), qui purge actuellement à domicile une peine de prison pour tentative de coup d'Etat.