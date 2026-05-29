Inde: mort de huit lionceaux, craintes pour la santé de l'espèce dans la réserve de Gir

Des lions asiatiques Inde dans la réserve de Gir, en Inde, le 5 janvier 2021 ( AFP / SAM PANTHAKY )

Huit lionceaux asiatiques sont morts la semaine dernière dans la réserve forestière de Gir, en Inde, suscitant des inquiétudes quant à la santé de la seule population sauvage au monde de cette espèce menacée, ont indiqué vendredi les autorités.

Le parc national de Gir, situé dans l'Etat du Gujarat (ouest) est le dernier habitat naturel des lions asiatiques, dont le nombre est passé de 627 à 891 en cinq ans, selon un recensement de 2025, ce qui témoigne du succès des efforts de conservation, même si de nouveaux risques apparaissent.

La récente série de décès pourrait être liée à la babésiose, une maladie parasitaire transmise par les tiques, a déclaré Arjun Modhwadia, ministre de la Forêt et de l'Environnement de l'Etat.

"La cause exacte sera confirmée après analyse, mais les premiers indices pointent vers la babésiose", a-t-il dit à la presse.

La plupart des décès ont été signalés dans des zones situées en dehors de la réserve naturelle protégée, ce qui laisse présager une possible épidémie contagieuse se propageant parmi les lions qui s'aventurent de plus en plus au-delà des limites de la forêt.

Des échantillons prélevés sur les lionceaux ont été envoyés à un centre de recherche, tandis que des équipes de spécialistes ont été déployées pour aider à endiguer la maladie.

Les autorités ont également renforcé les mesures préventives notamment en isolant les lions dans un rayon de 10 kilomètres autour des zones touchées et en lançant des campagnes de "déparasitage" à grande échelle.

La babésiose attaque les globules rouges et peut entraîner un état de faiblesse, de la fièvre et enfin la mort.

En 2018, une épidémie à Gir a tué 11 lions. Elle a ensuite été attribuée à une combinaison du virus de la maladie de Carré et de la babésiose.

Récemment, une tigresse et ses quatre petits sont morts dans la réserve de Kanha, dans l'Etat du Madhya Pradesh, les médias locaux évoquant la maladie de Carré comme cause possible. Cette maladie très contagieuse et se transmet par les chiens via les gouttelettes respiratoires, la salive et les contacts étroits.