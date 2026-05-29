L'E6 s'accorde sur la supervision des marchés de capitaux, selon l'Allemagne

Le ministre allemand des finances, M. Klingbeil, s'adresse aux journalistes

Les ministres des Finances des six ‌plus grandes économies de l'UE (E6) sont parvenus à une position commune sur la proposition de ​la Commission européenne visant à instaurer une surveillance conjointe des marchés des capitaux, a déclaré vendredi le ministère allemand des Finances.

La volonté de placer les acteurs des marchés financiers sous ​une supervision européenne plutôt que nationale s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la compétitivité de l'Union européenne, alors que ​le bloc est confronté à une croissance atone ⁠et à une forte concurrence des États-Unis et de la Chine.

La supervision des principales ‌infrastructures de marché sera progressivement transférée à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), basée à Paris, ont convenu les ministres des Finances de l'Allemagne, de ​la France, de l'Italie, de ‌la Pologne, de l'Espagne et des Pays-Bas, à l'issue d'une réunion ⁠tenue jeudi à Berlin.

"Le fait que les six plus grandes économies de l'UE soient prêtes à dépasser leurs intérêts nationaux pour avancer ensemble constitue un signal important pour l'ensemble de l'Union ⁠européenne", a déclaré le ‌ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, dans un communiqué.

LA RESPONSABILITÉ DOIT ÊTRE ⁠RENFORCÉE

La Commission européenne a présenté en décembre un plan visant à renforcer l'intégration des ‌marchés des capitaux de l'UE.

La structure de gouvernance de l'ESMA doit être mise ⁠en place de manière efficace: l'expertise, l'expérience en matière de supervision ⁠et de marchés, ainsi ‌que l'équilibre géographique doivent jouer un rôle déterminant, ont convenu les ministres dans un document ​consulté par Reuters vendredi. Les coûts doivent être ‌maîtrisés et la responsabilité renforcée.

Toutefois, le document précise que, dans leur forme et leur taille actuelles, les plateformes de ​négociation allemandes ne seraient pas soumises à une supervision européenne obligatoire.

Les 21 autres États membres de l'UE doivent encore se prononcer sur ces propositions. Le ministre allemand des ⁠Finances a déclaré s'attendre à une adoption du paquet d'ici la fin de l'année.

Les six grands pays de l'UE ont également convenu de renforcer les pouvoirs des autorités de supervision européennes dans le trading de crypto-actifs, ainsi que de réduire les obstacles aux fonds transfrontaliers afin de faciliter le financement des entreprises, selon le document.

(Reportage Friederike Heine et Kirsti Knolle, version ​française Elena Smirnova, édité par)