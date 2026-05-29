L'inflation IPCH décélère à 2,7% en mai

Un supermarché discount allemand lance une campagne visant à vendre certains produits à leur coût réel

L'inflation allemande a ‌décéléré en mai à la suite d'une baisse des ​taxes sur les carburants, malgré une accélération de l'inflation sous-jacente.

Sur un an, l'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) ​est revenue à 2,7% en mai contre 2,9% en avril, montrent les ​données préliminaires publiées vendredi par ⁠l'Office fédéral de la statistique,

Les économistes interrogés par Reuters ‌anticipaient une décélération moins marquée, à 2,8%.

Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à -0,1% en mai ​contre +0,1% attendu et ‌après +0,5% le mois précédent.

Ce ralentissement s'explique par ⁠une diminution de la flambée des prix de l'énergie, qui est passée de 10,1% en avril à 6,6% en ⁠mai, à ‌la suite d'une réduction des taxes sur les ⁠carburants mise en place par le gouvernement pour ‌atténuer les hausses des cours du pétrole liées ⁠à la guerre.

Sans cette mesure, Capital Economics ⁠estime que l'inflation ‌aurait atteint 3,0%.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des ​denrées alimentaires et de ‌l'énergie, a quant à elle augmenté, passant de 2,3% en avril à ​2,5% en mai.

"À première vue, la hausse du taux d’inflation sous-jacente laisse soupçonner que nous assistons ⁠aux premiers effets indirects des prix de l’énergie (...) sur les prix d’autres biens et services", a déclaré Ralph Solveen, économiste senior à la Commerzbank.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Ludwig Burger and Madeline Chambers, édité par Augustin Turpin et ​Benoit Van Overstraeten)