Wall Street progresse grâce à la remontée de Broadcom et d'autres fabricants de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur la séance de l'après-midi)

* O'Reilly Automotive recule après l'annonce d'une offre d'achat sur la division automobile de Genuine Parts

* Broadcom en hausse après avoir prolongé son accord d'approvisionnement en puces avec Apple jusqu'en 2031

* Microsoft va supprimer 4 800 emplois; son action recule

* S&P 500 +0,60%, Nasdaq +0,96%, Dow +0,00%

par Noel Randewich et Ragini Mathur

Wall Street a progressé lundi, Broadcom et d'autres valeurs du secteur des puces électroniques s'envolant alors que les investisseurs achetaient des actions de sociétés liées à l'intelligence artificielle, qui devraient être le moteur d'une solide saison des résultats au deuxième trimestre.

Broadcom AVGO.O a bondi de 3,8% après que le fabricant de puces et Apple AAPL.O se sont mis d’accord pour prolonger jusqu’en 2031 un accord visant à développer et à fournir une gamme de puces sur mesure.

L’indice du secteur des technologies de l’information du S&P 500 .SPLRCT a bondi de 1,5%, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 2,6%, se redressant après deux séances consécutives de baisse. "C'est un marché qui laisse beaucoup de monde sur le carreau. Si vous n'êtes pas exposé à certaines valeurs technologiques, si vous n'êtes pas exposé aux semi-conducteurs, alors vous passez tout simplement à côté de l'ensemble de la reprise", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. "Je pense que c'est une reprise très fragile. Il y a un risque, en particulier si la Fed continue à envisager des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps."

Profitant de la forte demande des investisseurs pour les actions des fabricants de puces liées à l’IA, la société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS devrait faire son entrée sur le Nasdaq dans le courant de la semaine.

L'action Microsoft a reculé de 1,2% après que le géant technologique a annoncé la suppression d'environ 2,1% de ses effectifs, soit quelque 4 800 emplois.

"Ce que le marché semble indiquer, c’est que Microsoft ne peut pas se permettre l’intégralité de ses dépenses d’investissement et qu’il n’y a pas encore de retour sur investissement clair. Par conséquent, le fait de licencier du personnel plutôt que de modérer les dépenses d’investissement est perçu comme un élément négatif", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC. SpaceX SPCX.O a reculé de 1,3%. Le géant des fusées et de l'IA d'Elon Musk devrait intégrer mardi l'indice Nasdaq 100, qui regroupe principalement des entreprises technologiques. Du côté des données économiques, l’Institute for Supply Management a indiqué que son indice des directeurs d’achat dans le secteur non manufacturier avait légèrement reculé à 54,0 le mois dernier, conformément aux prévisions. Le S&P 500 a progressé de 0,60% à 7.528,47 points et le Nasdaq a gagné 0,96% à 26.081,19 points.

Le Dow Jones Industrial Average est resté inchangé à 52.899,61 points, reculant après avoir atteint un niveau record plus tôt dans la séance.

Malgré la hausse du S&P 500, les titres en baisse au sein de l’indice ont été plus nombreux que ceux en hausse .AD.SPX , dans un rapport de 1,3 pour 1.

Les trois principaux indices ont chacun progressé d’environ 2% la semaine dernière, tandis que les actions du secteur des semi-conducteurs sont restées volatiles après avoir été le principal moteur de la reprise boursière de cette année. Les marchés ont interprété la récente vigueur des secteurs de la santé, de l’industrie et de la finance comme un signe que la reprise pourrait s’étendre au-delà des secteurs des puces électroniques et de l’intelligence artificielle.

Alors que les grandes entreprises américaines s’apprêtent à publier leurs résultats trimestriels dans les prochains jours, les investisseurs ont des attentes élevées. Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s’attendent à ce que les entreprises du S&P 500 enregistrent une hausse globale de leurs bénéfices de 24% en glissement annuel au deuxième trimestre. Les bénéfices du secteur technologique devraient quant à eux bondir d’environ 65%. Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine. Suite à la publication, la semaine dernière, d’un rapport sur l’emploi moins favorable que prévu, les opérateurs estiment à 25% la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, selon l’outil FedWatch du CME. Les paris en faveur d’une politique monétaire restrictive avaient augmenté après la réunion de la Fed du mois dernier , la première sous la présidence de Kevin Warsh. Le compte-rendu de cette réunion est attendu mercredi. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré lundi que les indications prospectives peuvent constituer un "outil précieux" permettant d’accélérer l’impact de la politique monétaire dans de bonnes circonstances, mais qu’elles peuvent poser problème lorsqu’elles sont utilisées de manière rigide. L'action d'O'Reilly Automotive ORLY.O a chuté de 6,7%. Bloomberg News a rapporté jeudi que le distributeur de pièces automobiles avait soumis une offre en numéraire pour racheter Genuine Parts GPC.N . Le titre Genuine Parts a reculé de 3,2%.