Wall Street poursuit son élan avant la Fed

Les principaux indices américains évoluent globalement dans le vert ce mardi, à la veille de la décision de la Fed et alors qu'une nouvelle salve de publications trimestrielles approche. Le S&P 500 progresse ainsi de 0,5%, tandis que le Nasdaq 100 gagne près de 1% et que le Dow Jones avance plus modestement de 0,1%.

Les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur la Fed, qui doit rendre son verdict mercredi à l'issue de sa réunion de politique monétaire. La banque centrale américaine devrait largement maintenir ses taux inchangés, après les avoir relevés le mois dernier dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%.

Sur le front macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs publié par le Conference Board s'est établi à 91,7 points, un niveau nettement supérieur aux attentes du consensus, qui tablait sur 81 points.

Parmi les autres rendez-vous majeurs de la semaine figurent les publications trimestrielles d'Alphabet, Microsoft et Amazon, trois géants du cloud qui dévoileront leurs comptes mercredi et jeudi. Ces résultats seront particulièrement scrutés par les marchés, qui espèrent obtenir des signaux rassurants sur la rentabilité des investissements massifs consacrés à l'intelligence artificielle.

Du côté des valeurs qui animent la séance, Boeing ferme, de loin, la marche de l'indice Dow Jones, décrochant de près de 10%, pénalisé notamment par une rentabilité toujours dégradée dans sa division d'aviation commerciale.

A l'inverse, Royal Caribbean bondit de 7,5% après que le croisiériste a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice.

Le titre Amkor progresse de 6%, porté par la forte croissance de ses activités liées aux centres de données, malgré quelques signes de faiblesse dans le segment des smartphones.

PayPal gagne pour sa part 2% après avoir relevé son objectif annuel de bénéfice par action ajusté, à la faveur de solides résultats au troisième trimestre.