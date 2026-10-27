L'Inde se prépare au passage du cyclone Arnab, des milliers d'évacuations

Des habitants se protègent de la pluie et du vent à Kakinada en Inde le 27 octobre 2026 avant l'arrivée du cyclone Arnab ( AFP / Noah SEELAM )

Les autorités indiennes ont ordonné mardi près de 100.000 évacuations dans les États côtiers de l'Andhra Pradesh et de l'Odisha, dans l'est du pays, avant l'arrivée mercredi d'un puissant cyclone, selon le service météorologique national.

Les autorités du Népal et du Sri Lanka, deux pays voisins de l'Inde, ont également émis des alertes météorologiques.

Le cyclone Arnab devrait frapper la côte de l'Andhra Pradesh aux premières heures de la journée de mercredi avec l'intensité d'une "très forte tempête cyclonique", en étant accompagné de rafales pouvant atteindre 150 kilomètres par heure, a indiqué le Département météorologique indien dans un bulletin.

"En raison d'un déplacement plus rapide, l'arrivée du cyclone sur les terres est attendue tôt. Il est probable qu'il touche terre dans les premières heures (2H00 à 4H00) du 28 octobre", a précisé le Département.

Mardi, des pluies diluviennes ont balayé la ville portuaire de Kakinada, dans l'Andhra Pradesh, tandis que de puissantes vagues déferlaient sur le littoral.

Selon les médias indiens, quelque 50.000 personnes ont été invitées à évacuer vers des zones sûres dans l'Andhra Pradesh et 48.000 autres dans l'Odisha.

"Je n'ai jamais vu ça", a dit à l'AFP Kotesh Kumar, 35 ans, ajoutant que le gouvernement avait encouragé la population à faire des provisions de produits de première nécessité. "Il y a eu un cyclone ici il y a trois ans, mais l'eau n'était pas montée aussi haut", a-t-il ajouté.

Les cyclones sont une menace récurrente dans le golfe du Bengale et le nord de l'océan Indien.

Un homme photographie la mer démontée le long de la côte du golfe du Bengale, à Kakinada, en Inde, le 27 octobre 2026, avant le passage attendu du cyclone Arnab ( AFP / NOAH SEELAM )

La saison des tempêtes est particulièrement intense cette année, amplifiée par un phénomène météorologique El Niño surpuissant.

Au Sri Lanka voisin, où l'armée a été mobilisée, les écoles ont été fermées en raison d'alertes à de pluies torrentielles, a indiqué le Département de météorologie de l'île, qui a mis en garde contre des risques de crue et des glissements de terrain.

L'autorité népalaise de gestion des catastrophes a lancé une alerte mardi, avertissant que la tempête progressera vers l'intérieur des terres en direction de l'Himalaya, probablement dans la nuit de jeudi à vendredi.

Elle s'accompagnera de fortes précipitations et d'un "risque élevé de chutes de neige abondante, de tempêtes de neige et d'avalanches", a-t-elle précisé.

Dégâts considérables

Des habitants réfugiés dans une école à Kakinada en Inde le 27 octobre 2026 avant l'arrivée du cyclone Arnab ( AFP / NOAH SEELAM )

Les touristes ont été appelés à éviter les déplacements dans les zones de haute montagne, et ceux qui s'y trouvent déjà ont été invités à rester dans des lieux sûrs.

Le Népal se remet à peine de la crue meurtrière du 26 août, provoquée par l'effondrement d'un glacier et d'un pan de montagne, qui a tué plus de 1.400 personnes et fait plus de 5.000 disparus.

Le service météorologique indien a dit redouter qu'Arnab provoque la "destruction totale" des habitations aux toits de chaume, des inondations localisées, ainsi que la chute de poteaux électriques et de télécommunication, tout en causant des dégâts considérables aux cultures.

A Kakinada, les forces de l'ordre ont barré les routes d'accès au front de mer. Le ministre en chef de l'Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu, a ordonné que "toutes les précautions nécessaires soient prises" pour faire face au cyclone, a indiqué son bureau dans un communiqué publié lundi.

"Suffisamment d'abris ont été prévus et toutes les dispositions nécessaires aux évacuations ont été prises", a déclaré le secrétariat du gouvernement indien dans un communiqué.

Des passants le long de la côte du golfe du Bengale, à Kakinada, en Inde, le 27 octobre 2026, avant le passage attendu du cyclone Arnab ( AFP / NOAH SEELAM )

Dans l'État voisin de l'Odisha, les autorités ont ouvert 1.735 abris anticycloniques et limité les déplacements dans les zones à risque de glissements de terrain, a indiqué le service d'information de cet État.

Selon des médias locaux, les autorités ont ordonné l'évacuation des zones de basse altitude menacées et la fermeture de tous les établissements scolaires dans certains districts de mardi à samedi.

Plus de 4.700 femmes enceintes vivant dans des localités susceptibles d'être touchées ont été transférées vers des hôpitaux, a rapporté le quotidien The Indian Express.