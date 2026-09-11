Wall Street portée par l'inflation et le repli du pétrole

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance, les marchés actions américains évoluent dans le vert. Cette progression est portée par les chiffres rassurants de l'inflation d'août aux Etats-Unis et par la détente des cours du pétrole, le tout dans un contexte géopolitique qui reste pesant au Moyen-Orient. Après 17h15, le Dow Jones gagne 0,78% à 52 471 points. Le Nasdaq avance de 1% à 26 343 points. Le S&P 500 s'adjuge 0,84% à 7 655 points.

Une inflation d'août conforme aux attentes

Très attendues ce vendredi par les investisseurs, les données de l'inflation au mois d'août, se sont montrées conformes aux attentes du marché. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,4% après une hausse de 0,1% en juillet. En rythme annuel, il affiche une progression de 3,4% soit un niveau identique à celui de juillet.

Ce statu quo annuel soulage les indices et témoigne de l'absence de rebond incontrôlé de la hausse des prix. Il valide le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Toutefois, en données core (hors alimentation et énergie), l'inflation d'août a été supérieure aux estimations avec une hausse de 0,3%, contre 0,2% attendu, portant la progression en rythme annuel à 2,4%, comme anticipé.

Selon le Bureau of Labor Statistics, cette poussée mensuelle s'explique en grande partie par la composante énergétique : l'indice de l'essence a augmenté de 3,9% en août, comptant pour plus d'un tiers de l'augmentation mensuelle de l'indice global. Celui de l'énergie s'est apprécié de 2,1% sur le mois. Du côté des services et des biens du quotidien, la hausse pour le logement s'est élevée de 0,3% en août, après 0,1% en juillet. L'indice de l'alimentation a progressé de 0,1% sur un mois, tiré par la restauration hors foyer ( 0,3%).

La Fed sous pression avant sa décision sur les taux

Malgré l'accueil favorable des marchés actions, cette résistance de l'inflation sous-jacente rappelle que la bataille de la Réserve fédérale américaine (Fed) n'est pas totalement gagnée.

"La publication de l'IPC d'août constituait la dernière pièce du puzzle avant la décision du FOMC sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, et les chiffres plus élevés qu'attendu publiés aujourd'hui confortent le scénario central d'une hausse des taux. Les premières estimations de l'indice PCE sous-jacent, mesure privilégiée par la Fed, suggèrent pour août un rythme annualisé supérieur à l'objectif, compris entre 2% et 2,5%", a commenté à ce sujet Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).

Même constat pour Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, "les marchés se sont principalement focalisés sur la surprise à la hausse de l'inflation sous-jacente. Alors que les investisseurs étaient encore partagés entre une pause et une hausse des taux pour la réunion de la Fed la semaine prochaine, ils intègrent désormais une probabilité d'environ 90% d'un relèvement des taux."

De son côté, Bastien Drut, responsable Stratégie & Analyse chez CPR AM, rappelle la persistance de cette dynamique : "C'est le 66e mois pour lequel l'inflation est au-dessus de la cible d'inflation de 2% fixée par la banque centrale."

Parmi les autres statistiques du jour, on a appris vers 16h que la confiance du consommateur américain a subi une dégradation bien plus marquée que prévu en septembre, d'après les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête a atteint 47,8 en première estimation après être ressorti à 51,7 au mois d'août. Les économistes prévoyaient de leur côté un repli bien plus limité, avec un consensus établi à 51.

Le pétrole reflue malgré un contexte géopolitique brûlant

Au-delà des indicateurs macroéconomiques, les investisseurs restent toujours attentifs aux tensions incessantes au Moyen-Orient marquées par les affrontements entre les Etats-Unis, leur allié israélien et l'Iran. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est félicité sur X d'avoir "détruit cette nuit la plus grande base iranienne hors d'Iran : les tunnels d'Ali Taher au Liban". L'armée israélienne a diffusé plusieurs vidéos montrant l'explosion des tunnels dans cette région. Dans l'une d'elles, elle affirme que ses soldats ont découvert "des dizaines d'armes, destinées à des attaques contre les civils israéliens et les troupes des forces de défense d'Israël."

Interrogé par un journaliste lors d'un déplacement à Dallas, Donald Trump lui a répondu qu'il n'y a pas "la moindre chance que la guerre avec l'Iran puisse durer pendant le reste de son mandat."

Sur le terrain maritime, les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont affirmé s'être emparés ce vendredi d'une île clé dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Alors que cette instabilité militaire au Moyen-Orient continue d'agiter le marché du pétrole, les cours connaissent depuis ce matin un repli technique. Le baril de Brent de la mer du Nord cède 4% et s'établit ainsi à 104,93 USD, tandis que son équivalent américain, le WTI recule de 4,28% à près de 100 USD.

Oracle en légère hausse, prises de bénéfices sur Adobe

Du côté des valeurs, Oracle gagne 0,43% après que le géant des logiciels d'entreprise a publié la veille des résultats dépassant les attentes pour son 1er trimestre de son exercice 2026-2027. Ils sont portés par une accélération massive de son activité d'infrastructure cloud, et un carnet de commandes encourageant pour ses perspectives. Sur cette période, son BPA ajusté a bondi de 30%, à 1,92 USD, contre un consensus de 1,74 USD. Son chiffre d'affaires a aussi grimpé de 30%, à 19,35 MdsUSD, dépassant les estimations de 19,13 MdsUSD attendus en moyenne par les analystes.

Prévoyant pour le 2e trimestre une croissance de 30% à 34% de ses revenus, dont 65% à 71% pour ses activités cloud, Oracle confirme son objectif annuel de 90 MdsUSD de revenus pour 2026 et rehausse son objectif de BPA ajusté annuel. Il est attendu désormais à 8,10 USD, contre une estimation précédente de 8,05 USD.

En revanche, Adobe recule de 0,17% en dépit de résultats légèrement supérieurs aux attentes pour son 3e trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% sur un an à 6,76 MdsUSD, contre 6,69 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 6,13 USD, soit au-dessus du consensus de 6,075 USD. Malgré le relèvement de ses objectifs annuels de revenus et de bénéfices, l'éditeur américain de logiciels créatifs et professionnels pâtit des perspectives de son 4e trimestre : le milieu de la fourchette de chiffre d'affaires implique un ralentissement autour de 10%, contre près de 13% au 3e trimestre.