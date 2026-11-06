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Wall Street plonge en raison d'inquiétudes sur l'IA
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 07:41

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Des passants marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York

Des passants marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

La Bourse de New ‌York a fini en lourde baisse jeudi, le Nasdaq subissant notamment ses pertes les plus importantes en dix-neuf mois ​et confirmant qu'il était en correction, alors que le secteur des semiconducteurs a dégringolé à cause de craintes d'une régulation plus stricte de l'intelligence artificielle (IA) dans le sillage de la victoire électorale des démocrates.

L'indice Dow Jones a ​cédé 3,44% à 51.523,06 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 4,36% à 7.353,73 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 5,52% à 24.315,00 ​points.

Le Parti démocrate a réalisé un raz-de-marée mardi lors ⁠des élections de mi-mandat au Congrès américain, dont il contrôlera les deux chambres à compter de janvier, ‌en remportant notamment des victoires dans des Etats qui connaissent une opposition grandissante à la construction de nouveaux centres de données.

Ce succès des démocrates aux "midterms" a alimenté la perspective ​de nouvelles réglementations pour encadrer le développement ‌des infrastructures d'IA, un secteur qui a porté cette année Wall Street à ⁠des niveaux records.

Nvidia, poids lourd de l'IA, a chuté jeudi de plus de 9%, tandis que d'autres fabricants de puces ont fini dans le rouge. Le secteur des semiconducteurs dans son ensemble a dégringolé de plus de ⁠12%.

D'autres valeurs technologiques, qui avaient ‌échappé mercredi à la tendance négative, ont décliné, à l'image de Meta, Amazon et ⁠Alphabet.

"Les investisseurs semblent admettre que certains des nouveaux élus au Congrès et certains des gouverneurs entendent ralentir le ‌rythme du développement des infrastructures d'IA", a noté Melissa Brown, directrice de la recherche chez SimCorp.

"S'il ⁠est peu vraisemblable que (les élus démocrates) seront capables de tout simplement tout stopper, ⁠un quelconque ralentissement est à ‌même d'inquiéter parce que le narratif autour de la croissance de l'IA dépend grandement de la construction rapide des ​infrastructures nécessaires".

Le Nasdaq a enregistré son repli le plus ‌important en une séance depuis avril 2025, quand Donald Trump avait annoncé un éventail de droits de douane à l'encontre de dizaines de ​partenaires commerciaux des Etats-Unis. Il est en repli de 11,9% par rapport à son record du 6 octobre dernier, confirmant qu'il se trouve depuis lors en correction.

Wall Street avait fini mercredi en nette hausse, profit ⁠d'une incertitude politique moindre aux Etats-Unis avec la victoire électorale incontestable des démocrates. Les investisseurs vont scruter vendredi la publication de données sur l'emploi en octobre aux Etats-Unis.

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(version française Jean Terzian)

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