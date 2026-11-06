Aperam : Ebitda du T3 +39% sur un an, mais recule en glissement trimestriel

Le logo du fabricant d'acier inoxydable Aperam, près de Paris

Aperam APAM.AS a annoncé vendredi un Ebitda du troisième trimestre en baisse par rapport au trimestre précédent, mais supérieur au résultat de la même période l'année dernière, le producteur d'acier inoxydable citant les gains structurels générés par son programme "Leadership Journey®" et le soutien apporté par les mesures de défense commerciale.

À la Bourse de Paris, vers 08h10 GMT, l'action reculait de 2,3% à 33,5 euros, contre une baisse de 1,43% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

Dans un communiqué, le directeur général d'Aperam, Sud Sivaji, a salué ce qu'il qualifie de meilleure performance en quatre ans pour un troisième trimestre, malgré un contexte marqué par la saisonnalité et la faiblesse de la demande en Europe, le dirigeant soulignant aussi la baisse de la dette nette et disant être en bonne voie pour atteindre l'objectif de désendettement fixé pour fin 2027.

L'entreprise a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 103 millions d'euros au troisième trimestre 2026, contre 159 millions au trimestre précédent, mais en hausse de 39% sur un an. Le résultat net est ressorti à 7 millions d'euros, contre 116 millions d'euros au trimestre précédent.

Ce recul par rapport au trimestre dernier "s'explique par un ralentissement saisonnier de la production d'acier inoxydable en Europe, ainsi que par des opérations de maintenance planifiées dans le secteur des alliages", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Le free cash flow avant versement de dividendes est ressorti à 68 millions d'euros, contre 138 millions d'euros au troisième trimestre 2025.

La dette nette à fin septembre s'est élevée à 980 millions d'euros, en ligne avec les attentes des analystes de Jefferies.

Le groupe prévoit un Ebitda ajusté au quatrième trimestre légèrement supérieur, les analystes de JP Morgan estimant qu'il sera "porté par une reprise saisonnière en Europe et une normalisation de l'activité dans les segments 'Recycling and Alloys', des facteurs partiellement compensés par une demande saisonnière plus faible au Brésil".

Aperam a également déclaré tabler sur une dette financière nette en décroissance d'ici la fin de l'année 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)