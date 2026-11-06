Banco BPM relève son objectif de dividende après de bons résultats sur neuf mois

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Banco BPM a publié jeudi un bénéfice net ajusté de 1,53 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2026 (un record avec une légère augmentation de 2,6% sur un an) et relevé son objectif de dividende.

Au troisième trimestre, le bénéfice net est resté globalement stable sur un an (+0,5%) à 452,5 millions d'euros, a indiqué la banque milanaise dans un communiqué.

Ces résultats, supérieurs aux estimations réunies par Factset, reposent principalement sur la progression des commissions, la bonne tenue du revenu d'intérêt malgré la baisse des taux, une stricte maîtrise des coûts et une nouvelle amélioration de la qualité du crédit, selon la banque.

Ces éléments ont compensé une hausse marquée des impôts (812 millions d'euros contre 662 millions un an plus tôt), en raison notamment des nouvelles mesures fiscales italiennes visant le secteur bancaire.

"Il s’agit de résultats vraiment significatifs, qui permettent d’anticiper une forte contribution et une rémunération substantielle pour nos actionnaires, grâce au travail accompli et aux résultats que nous obtenons dans la mise en œuvre du plan stratégique", a souligné le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, lors d'une conférence avec les analystes financiers.

Banco BPM a relevé sa prévision de dividende pour 2026 à "plus de un euro" par action et confirmé viser quelque 4 milliards d'euros de rémunération des actionnaires sur 2026-2027, dividendes et rachats d'actions (un plan doit encore être validé par la BCE) compris.

La banque a confirmé son objectif d'un bénéfice supérieur à 1,95 milliard pour l'ensemble de l'année.

Banco BPM a évité fin octobre une offre d'échange de sa concurrente Monte dei Paschi di Siena (MPS), rejetée par les actionnaires de la banque toscane.

Parallèlement, Crédit Agricole est monté à 29,6% du capital de Banco BPM, alimentant les spéculations sur un rapprochement entre les deux groupes.

"Nous ne pouvons ignorer que Crédit Agricole détient désormais 29,6% de notre capital, mais nous n'avons reçu aucune proposition (...), la décision est entre leurs mains", a déclaré Giuseppe Castagna, tout en soulignant la "forte logique industrielle" existant entre les deux groupes.