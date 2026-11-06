Kering : Martine Rose nommée directrice artistique de Balenciaga

Des gens se promènent dans le quartier commerçant de Ginza, à Tokyo

La designer Martine Rose prend les rênes de la création chez Balenciaga, a annoncé vendredi le propriétaire de la maison de mode, Kering PRTP.PA , remplaçant ainsi l'Italien Pierpaolo Piccioli, resté seulement 16 mois en tant que directeur artistique de la marque espagnole.

Il s'agit du troisième remaniement de la direction créative d'une marque de Kering à survenir en seulement un mois, alors que le patron du géant français du luxe, Luca De Meo, tente de faire renouer le groupe avec la croissance, après trois années de ralentissement qui ont durement touché Gucci, son navire amiral.

Créatrice de mode masculine âgée de 45 ans, Martine Rose a fondé sa marque éponyme à Londres en 2007, avant de travailler pendant trois ans chez Balenciaga sous la direction de Demna, alors directeur artistique de la maison et désormais à la tête de la création chez Gucci.

Elle prendra ses fonctions le 16 novembre, indique un communiqué de Kering.

Au cours de ses dix années chez Balenciaga, Demna a transformé la marque espagnole, en lui insufflant une esthétique sombre et dystopique et en créant des modèles de streetwear viraux.

Pierpaolo Piccioli, connu pour ses robes de haute couture colorées, a tenté de donner une nouvelle orientation à la maison de couture, mais les créations de l'ancien directeur artistique de Valentino ont reçu un accueil mitigé de la part des critiques de mode.

Martine Rose est née à Croydon, au sud de Londres, et ses créations s'inspirent de la culture "rave" des années 90 et du style urbain, mêlant haute couture et mode grand public, correspondant davantage à la vision de Demna chez Balenciaga et à l'objectif de Kering d'attirer une nouvelle génération de clients. Sa marque a collaboré avec Nike et avec la marque de skate culte Supreme.

"C'est un immense privilège d'être nommée directrice de la création de Balenciaga, une Maison avec un héritage extraordinaire et un esprit créatif audacieux qui m'a toujours inspirée. Balenciaga a été façonnée par des créateurs au talent remarquable. Je tiens à honorer cet héritage et me réjouis d'écrire le prochain chapitre de cette histoire riche et magnifique", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Dans un post Instagram publié après l'annonce de son départ, Pierpaolo Piccioli, âgé de 59 ans, a remercié ses équipes et déclaré : "La vie est un voyage et chaque chapitre existe pour ouvrir la voie au suivant."

Nommé avant que Luca de Meo ne prenne les rênes et n'entame une refonte complète de Kering, Pierpaolo Piccioli n'a présenté que trois collections de prêt-à-porter et une ligne de haute couture au cours de son bref passage chez Balenciaga.

Kering n'a pas encore annoncé le nom du nouveau directeur artistique de Saint Laurent, sa deuxième plus grande marque, pour remplacer Anthony Vaccarello, qui a démissionné en octobre après avoir dirigé la maison de mode parisienne pendant une décennie.

Alexander McQueen est également actuellement sans directeur artistique après l'annonce par Kering du départ de Sean Mcgirr.

(Rédigé par Etienne Breban et Helen Reid, édité par Augustin Turpin)