Daimler Truck: Le bénéfice progresse de 73% au T3 avec la reprise en Amérique du Nord

L'usine Daimler Freightliner au Mexique après l'annonce par Trump d'un droit de douane de 25 % sur les importations de camions

Daimler Truck a fait état ‌vendredi d'une hausse de 73% de son résultat d'exploitation au troisième ​trimestre et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, notamment grâce à la reprise de la demande de camions en Amérique du Nord.

Le ​groupe, l'un des plus grands constructeurs de camions au monde, a indiqué que son résultat ​d'exploitation ajusté s'élevait à 1,12 milliard d'euros, ⁠alors que les analystes attendaient 1,10 milliard d'euros, selon un ‌consensus établi par la société.

"Nos résultats du troisième trimestre démontrent que nous continuons à renforcer notre dynamique dans l’ensemble de ​l’entreprise", a déclaré ‌la présidente du directoire Karin Radstrom dans un communiqué.

La ⁠plus grande division de Daimler Truck, Trucks North America, a été le principal moteur des performances du groupe. La marge d’exploitation ajustée de cette ⁠division est passée ‌de 6,4% il y a un an à 12,1%, tandis ⁠que le résultat d’exploitation a bondi de 169% en glissement annuel ‌pour atteindre 691 millions d’euros.

Ces résultats trimestriels ont été ⁠soutenus par un rebond des ventes de camions en ⁠Amérique du Nord, une ‌tendance qui confirme que le marché américain des poids lourds sort d’une ​période de ralentissement.

Les ventes en ‌Amérique du Nord ont progressé de 51% en glissement annuel, pour atteindre 45.629 unités. Le mois ​dernier, Traton, concurrent de Daimler Truck, a également fait état d’une forte croissance de ses commandes sur le marché.

Ce résultat marque ⁠un revirement radical par rapport à la même période de l'année précédente, où la faiblesse de l'activité de fret et les incertitudes liées aux droits de douane américains avaient pesé sur la demande des clients et les commandes de camions.

(Rédigé par Amir Orusov, version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)