Wall Street ouvre sur de faibles variations après les données sur l'inflation

La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations vendredi, les investisseurs étudiant l'impact d'une inflation inférieure aux prévisions sur la politique monétaire américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 42,85 points, soit 0,09%, à 49.409,13 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, cède 0,03% à 6.830,60 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC perd 0,18%, soit 40,52 points, à 22.556,63 points.

Les données sur l'inflation du mois de janvier, légèrement inférieure aux prévisions, renforcent les paris sur les baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) cette année, même si les chiffres plutôt solides du marché du travail laissent entrevoir, d'un autre côté, une période plus longue de politique monétaire restrictive.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4% sur un an en janvier, soit légèrement en dessous de la hausse estimée à 2,5% par les économistes interrogés par Reuters.

"Le point important à retenir pour les marchés des taux et les actions est que la tendance à la désinflation se poursuit (...) cela renforce en quelque sorte l'idée que nous avons dépassé le pic des inquiétudes liées à l'inflation", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de la stratégie de marché chez State Street.

"Cela laisse entrevoir une amélioration continue des perspectives d'inflation, ce qui, selon moi, permettra une baisse des taux plus tard dans l'année", dit-il.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains indiquent une légère augmentation de la probabilité que la Fed abaisse ses taux en juin.

Au-delà de la politique monétaire, les investisseurs gardent à l'esprit les craintes liées à l'IA, qui ont déjà perturbé des secteurs tels que les logiciels, le courtage ou le transport routier, ce qui renforce la volatilité des indices, qui s'acheminent vers leur pire semaine depuis novembre.

Aux valeurs, Applied Materials AMAT.O prend 13% dans les premiers échanges, les investisseurs pariant que la forte demande en IA et les difficultés d'approvisionnement de puces mémoire continueront à stimuler les commandes.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O prend plus de 25% après avoir publié des résultats supérieurs aux estimations et déclaré que ses nouveaux SUV R2 entraîneraient une hausse de 53% des livraisons en 2026.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)