Commerce : les négociations entre l'UE et l'Australie ont "bien progressé" après la visite d'un responsable australien

Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Après le Mercosur, puis l'Inde, l'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux.

Des échanges "constructifs et positifs". Les négociations entre l'Union européenne et l'Australie en vue de conclure un accord de libre-échange ont "bien progressé", ont assuré les deux partenaires ce vendredi 13 février, à l'issue d'une visite d'un responsable australien à Bruxelles.

Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, a rencontré jeudi et vendredi plusieurs responsables européens, dont le commissaire chargé des négociations commerciales, Maros Sefcovic, et son homologue à l'Agriculture, Christophe Hansen. Leurs échanges permettent aux deux parties de rapprocher leurs vues sur une série de questions. De bons progrès ont été réalisés pour réduire les écarts sur un petit nombre de points qui restent à régler", ont rapporté la Commission et le ministère australien du Commerce, dans un communiqué conjoint. Jusqu'ici, les ultimes tractations portaient sur les quotas détaxés de boeuf australien importé. L'Union européenne ne voulait pas aller au-delà de 30.000 tonnes quand l'Australie réclamait 40.000 tonnes par an.

Les syndicats agricoles européens ont critiqué l'accélération des négociations

Bruxelles espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre un autre accord commercial, celui signé cette année avec les pays latino-américains du Mercosur. Les syndicats agricoles européens et la filière de la viande en France ont critiqué l'accélération des négociations avec l'Australie. "L'ouverture accrue du marché européen à des viandes australiennes produites selon des standards sanitaires, environnementaux et sociaux très inférieurs à ceux exigés en Europe ferait peser un risque majeur sur les filières d’élevage françaises", a dénoncé l'interprofession Elevage et Viande (Interbev).

Bousculée par la concurrence chinoise et les droits de douane aux Etats-Unis, l'Union européenne mène une politique de diversification de ses partenariats commerciaux tambour battant. Après celui avec le Mercosur, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen vient de sceller un accord commercial en Inde.