La hausse des prix à la consommation se calme en janvier aux Etats-Unis

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les Etats-Unis débutent l'année avec une inflation en nette décélération, avec une progression des prix à la consommation de 2,4% sur un an en janvier contre 2,7% le mois précédent, selon des données officielles publiées vendredi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a plus ralenti qu'attendu par les analystes, qui le voyaient à +2,5% sur un an, selon le consensus publié par Trading Economics.

La question du coût de la vie reste centrale aux Etats-Unis alors que le président Donald Trump est revenu au pouvoir l'an dernier en promettant notamment de redresser le pouvoir d'achat des Américains.

Le ralentissement des prix est notamment influencé par la baisse du carburant (-7,5% sur un an). Les consommateurs profitent aussi d'une baisse du prix des véhicules d'occasion (-2%).

En revanche, les factures de gaz et d'électricité sont douloureuses (respectivement +9,8% et +6,3% sur un an).

L'alimentation progresse globalement de 2,9%.