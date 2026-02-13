(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Alibaba)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09 % pour le Dow Jones .DJI , inchangée pour le Standard & Poor's-500 .SPX et en baisse de 0,07% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les inquiétudes sur le secteur ont refait surface jeudi après les résultats de CISCO SYSTEMS

CSCO.O , dont les marges sont affectées par la flambée des coûts des puces mémoire.

La start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a par ailleurs levé 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, atteignant ainsi une valorisation de 380 milliards de dollars.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O bondit de 11,2% en avant-Bourse, les investisseurs pariant que la forte demande en IA et les difficultés d'approvisionnement de puces mémoire continueront à stimuler les commandes d'outils de fabrication de puces de la société, qui a également anticipé jeudi soir un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations.

* SECTEUR DES TRANSPORTS - Les actions des entreprises de transport routier et de logistique telles que LANDSTAR SYSTEM

LSTR.O et C.H. ROBINSON CHRW.O ont été pénalisées jeudi par les craintes que l'intelligence artificielle (IA) n'entraîne une concurrence accrue pour les entreprises établies qui dépendent de logiciels pour leurs services.

* RIVIAN RIVN.O - Le constructeur de véhicules électriques, rival de Tesla, a publié jeudi des résultats supérieurs aux estimations et a déclaré que ses nouveaux SUV R2, plus abordables, entraîneraient une hausse de 53% des livraisons en 2026. L'action s'envole de 24% en avant-Bourse.

* MODERNA MRNA.O - Le laboratoire américain a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires supérieur aux estimations au quatrième trimestre, aidé par les ventes meilleures que prévu de son vaccin contre le COVID-19 aux États-Unis.

* AIRBNB ABNB.O a publié jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations, la société de location de vacances misant sur les réservations haut de gamme pour contrer le ralentissement de la demande des clients soucieux des prix. L'action prend 5,4% en avant-Bourse.

* ALIBABA BABA.N - L'administration américaine a ajouté le géant chinois du commerce électronique Alibaba, dont l'action est également cotée à New York, et d'autres entreprises à une liste de sociétés soupçonnées de collaborer avec l'armée chinoise, selon un avis publié vendredi dans le journal officiel du gouvernement.

* PINTEREST PINS.N a publié jeudi une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieure aux estimations, le site de partage de photos étant confronté à une réduction des dépenses publicitaires des détaillants touchés par les droits de douane et par la la pression croissante de concurrents. L'action recule de plus de 20% en avant-Bourse.

* ROKU ROKU.O a dit jeudi s'attendre à un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour 2026, misant sur une transition vers le streaming financé par la publicité. L'action prend près de 14% en avant-Bourse.

* COINBASE COIN.O - La plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé jeudi une perte au quatrième trimestre, affectée par la baisse des volumes de transactions dans un contexte de ventes massives d'actifs numériques.

* SECTEUR SIDÉRURGIQUE - Le président américain Donald Trump prévoit de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, rapporte vendredi le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier.

NUCOR NUE.N , CLEVELAND-CLIFFS CLF.N et STEEL DYNAMICS STLD.O reculent d'entre 2,7% et 5% en avant-Bourse, tandis que les producteurs d'aluminium ALCOA AA.N et CENTURY ALUMINUM CENX.O abandonnent respectivement 5% et 11,5%.

* COMCAST CMCSA.O - Les négociations entre Sky, propriété de Comcast, et ITV ITV.L concernant l'achat de ses chaînes de télévision et de sa plateforme de streaming ont ralenti ces dernières semaines, ont déclaré trois sources proches du dossier.

* GOLDMAN SACHS GS.N - La directrice juridique de la banque américaine, Kathy Ruemmler, a démissionné, a annoncé jeudi le directeur général David Solomon, après que des documents récents du Département américain de la Justice ont révélé qu'elle avait accepté des cadeaux su pédocriminel Jeffrey Epstein et l'avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)