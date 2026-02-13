information fournie par Boursorama avec AFP • 13/02/2026 à 14:41

La compagnie émiratie DP World remplace son PDG, cité dans le dossier Epstein

( AFP / INA FASSBENDER )

Le compagnie portuaire de Dubaï DP World a annoncé vendredi le remplacement de son ancien PDG, Sultan Ahmed bin Sulayem, après la publication de documents soulignant ses liens d'amitiés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

"DP World annonce la nomination de Son Excellence Essa Kazim au poste de président de son conseil d’administration et la nomination de Yuvraj Narayan au poste de directeur général", ont déclaré les autorités du riche émirat du Golfe dans un communiqué, sans mentionner Sultan Ahmed bin Sulayem.

Décrit par Jeffrey Epstein comme l’un de ses "amis les plus fiables", Sultan Ahmed bin Sulayem est largement cité dans les documents publiés récemment par la justice américaine.

Ils révèlent une correspondance soutenue entre les deux hommes entre 2009 et 2018 mêlant rendez-vous, échanges sur des questions intimes, et opportunités d’affaires.

Les documents mentionnent de nombreux rendez-vous chez Jeffrey Epstein, y compris sur son île privée.

Propriété du gouvernement émirati, DP World est l'un des plus grand opérateur portuaire au monde, présent dans plus de 80 pays et employant plus de 100.000 personnes, selon son site internet.