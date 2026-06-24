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Wall Street ouvre sans direction, la "tech" tente un rebond avant les résultats de Micron
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:45

La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante mercredi, tentant un rebond après deux séances dans le rouge et se remettant d'une vague de ventes sur les valeurs technologiques et des puces, avant la publication très attendue des résultats financiers de Micron.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 30,69 points, soit 0,06%, à 51.636,15 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,09% à 7.372,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,04%, soit 10,86 points, à 25.597,90.

Alors qu'un regain d'inquiétudes sur le coût des mesures prises par les groupes technologiques pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle a entraîné mardi un recul des valeurs du secteur, les chiffres trimestriels du fabricant de puces Micron Technology MU.O seront surveillés de près par les investisseurs à la clôture des Bourses américaines.

Le fabricant de puces, dont l'action s'est envolée de plus de 268% depuis le début de l'année, est censé être l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des investissements dans les infrastructures d'IA réalisés par de nombreuses entreprises.

"Les résultats de Micron cette fois-ci sont au cœur du sentiment du marché. Les investisseurs ont des questions clés, surtout sur le coût de la mise en place de l’IA – à quel point c’est devenu cher et quel genre de retour sur investissement les entreprises voient", explique Brent Schutte, directeur des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Aux valeurs, le concepteur de puces Cerebras Systems

CBRS.O chute de 11,6% après avoir annoncé la veille prévoir une marge bénéficiaire annuelle inférieure à celles de ses concurrents, à l'occasion de la publication de ses premiers résultats en tant que société cotée.

FedEx FDX.N est également dans le rouge et perd 2,0%, ses résultats trimestriels ayant révélé mardi une érosion de la marge opérationnelle du groupe américain de messagerie, semant le doute quant au bien-fondé de la scission de son unité de transport par camion réalisée plus tôt ce mois-ci.

Le fabricant de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O grimpe quant à lui de 1,84% après avoir annoncé le lancement de son jeu très attendu "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre au prix de 79,99 dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42W0MR

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 733,06 Pts Index Ex +0,13%
FEDEX
313,325 USD NYSE -1,26%
MICRON TECHNOLOGY
1 047,0100 USD NASDAQ -0,45%
NASDAQ Composite
25 650,49 Pts Index Ex +0,25%
S&P 500 INDEX
7 387,62 Pts CBOE +0,30%
TAKE-TWO INTERACTIVE
239,9750 USD NASDAQ -1,10%
USA BENCHMARK 10A
4,548 Rates +0,18%
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