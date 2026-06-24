Bourses européennes: Paris et Londres terminent dans le vert, Francfort plombé par Rheinmetall

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont fini mercredi sans direction commune, partagées entre le fort recul des prix du pétrole, qui ont atteint un point bas inédit depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, et un recul des valeurs de la défense.

Paris a gagné 0,54% et Londres 0,31%. Milan a cédé 0,74%. Francfort a perdu 0,62%, plombée par le net recul de son poids lourd Rheinmetall (-18,65%), après l'abandon par Berlin d'un projet de frégates, dont l'entreprise aurait dû honorer la commande.

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