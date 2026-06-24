Un jeu à 80 dollars mais sans disque: "Grand Theft Auto VI" lance ses précommandes

Le titre met en scène un duo de protagonistes, Jason et Lucia, rappelant le célèbre couple de criminels américains "Bonnie and Clyde". ( AFP / Chris DELMAS )

Les joueurs redoutaient son prix, c'est finalement l'absence de disque dans la boite de jeu qui divise: le mastodonte "Grand Theft Auto VI", dernier opus de la saga de Rockstar Games, a dévoilé mercredi les détails de sa commercialisation avant l'ouverture de ses précommandes à minuit jeudi.

Fruit de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois, le studio américain et sa maison mère Take Two Interactive ont finalement révélé le prix aux Etats-Unis du nouvel opus de sa populaire saga de gangsters : 79,99 dollars (70 euros) pour sa version standard, soit dix dollars de plus que le tarif moyen des jeux à gros budget à leur sortie.

Une édition "Ultimate", contenant des bonus comme des véhicules et des armes inédites dans le jeu, sera, elle, vendue à 99,99 dollars (88 euros).

Un prix un peu plus élevé qui s'explique en partie par le coût de production du jeu, estimé entre 1 et 2 milliards de dollars, et sa durée de développement, longue de plus de 6 ans, ce qui avait poussé certains observateurs à anticiper un prix de vente pouvant s'élever jusqu'à 100 dollars.

Mais "compte tenu de son ampleur colossale et de l'engouement qu'il suscite, s'il y a bien un jeu qui peut être vendu à 80 dollars sans susciter de vive opposition de la part des joueurs, c'est bien +Grand Theft Auto VI+", relève Andrew Marok, du cabinet spécialisé Raymond James.

Le prix en France n'a pas encore été communiqué.

En contrepartie de leur précommande, les joueurs pourront télécharger le titre une semaine plus tôt, mais n'y auront accès qu'à la sortie officielle.

Absence de disque

Ce nouvel épisode de GTA, qui met en scène un duo de protagonistes à la "Bonnie and Clyde" dans un univers inspiré de la Floride, arrive au terme de treize ans d'attente pour les joueurs.

Ceux-ci étaient pressés de découvrir le successeur de "GTA V", sorti en 2013 et devenu le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire avec près de 230 millions d'exemplaires écoulés.

"On avait parfois l'impression que +GTA VI+ n'était qu'un concept lointain, et me dire que je vais pouvoir bientôt y jouer, c'est presque un miracle", a confié à l'AFP Red Young, Écossais de 26 ans qui anime le site de fans GTABase.

D'autant que le titre a connu plusieurs reports : initialement prévue pour l'automne 2025, la commercialisation de "GTA VI" a été décalée à fin mai, puis à novembre.

Mais un autre détail a provoqué l'étonnement, voire la colère, de certains joueurs en ligne: dans sa communication, Rockstar précise que la version physique du jeu contiendra un code de téléchargement à l'intérieur de la boite, ce qui, si l'on se fie aux pratiques habituelles de l'industrie, sous-entend l'absence d'un disque contenant les données du jeu.

"Cela veut donc dire que vous ne verrez jamais de +GTA VI+ en occasion. Jamais. C’est sans précédent pour un tel jeu", a réagi sur X le créateur de contenu Conkerax, spécialisé dans les jeux vidéo. "Quelle déception".

Pour Daniel Ahmad, du cabinet d'analyste Niko Partners, "l'absence de disque n'est pas vraiment surprenante, étant donné que les ventes numériques de jeux complets représentent désormais environ 80 % des ventes sur PlayStation et 90 % sur Xbox".

Lancement historique

Avec les précommandes, il s'agira du "plus grand lancement jamais réalisé dans le domaine du divertissement", dépassant "n'importe quel film, série télévisée, concert ou vente d'albums", estime Piers Harding-Rolls, expert au cabinet britannique Ampere Analysis.

Selon les analystes de la banque d'investissement Piper Sandler, quelque 45 millions d'exemplaires de "GTA VI" pourraient être vendus avant même sa sortie.

Le jeu battrait ainsi le précédent record établi par... "GTA V", devenu en 2013 le produit culturel ayant franchi le plus rapidement le seuil du milliard de revenus, en seulement trois jours.

Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions de villes fictives inspirées de mégalopoles américaines et par la grande liberté d'action offerte aux joueurs dans un monde ouvert très détaillé.

Mettant régulièrement en scène l'histoire de truands ou de malfrats, les missions impliquent de multiples infractions, du cambriolage au meurtre: un aspect qui a fait l'objet de nombreuses critiques, certains s'alarmant de son influence sur les plus jeunes joueurs.