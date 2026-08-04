Wall Street ouvre euphorique, tirée par les résultats et les espoirs au Moyen-Orient

Les négociateurs de contrats à terme et d'options travaillent à la criée au NYSE American (AMEX), la Bourse de New York.
La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mardi et prolonge ainsi ses gains de la veille, portée par des résultats d'entreprises encourageants et les espoirs d'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 758,20 points, soit 1,43%, à 53.936,61 points.
Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,51% à 7.639,54 points, l'indice de référence de Wall Street atteignant son plus haut niveau intrajournalier depuis début juin.
Le Nasdaq Composite prend 0,82%, soit 211,11 points, à 26.125,01 points.
Dans l'ensemble, cette saison des résultats s'est jusqu'à présent avérée meilleure que la moyenne historique. Sur les 304 entreprises de l'indice S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre vendredi, 85,2% ont dépassé les estimations, contre une moyenne à long terme de 67,5%.
Sur le plan géopolitique, un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit en Iran se poursuivaient, tandis que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a indiqué qu’un accord avec l’Iran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz pourrait être conclu dès mardi ou mercredi.
En conséquence, les cours du brut poursuivent leur désescalade, le Brent perdant 4,06% à 80,37 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 4,83% à 76,45 dollars.
Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur les données économiques, avec l'enquête du ministère du Travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'oeuvre, prévue à 14h00 GMT.
Les investisseurs surveillent de près ces rapports afin d’évaluer les perspectives en matière de taux d’intérêt dans un contexte d'attentisme face au conflit entre les États-Unis et l’Iran, tandis que la Réserve fédérale n’a donné que peu d’indications sur sa politique monétaire.
Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment à 63,4% la probabilité que la banque centrale relève ses taux d’au moins 25 points de base lors de sa réunion de septembre.
Aux valeurs, Caterpillar grimpe de 10,7%, alors que le groupe considéré comme un baromètre fiable de l'économie américaine a publié un bénéfice ayant presque doublé sur un an au deuxième trimestre.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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