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Le sud-est des Pays-Bas touché par un feu de forêt
information fournie par AFP 04/08/2026 à 14:34
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Des pompiers interviennent pour éteindre un feu de forêt près d'Oostrum, dans le sud-est des Pays-Bas, le 3 août 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )

Des pompiers interviennent pour éteindre un feu de forêt près d'Oostrum, dans le sud-est des Pays-Bas, le 3 août 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )

Des centaines de pompiers néerlandais luttent encore mardi après-midi contre un feu de forêt dans une réserve naturelle du sud-est des Pays-Bas, ont indiqué les autorités, ajoutant que 100 hectares avaient été touchés.

Le feu s'est déclenché à la mi-journée lundi dans une réserve naturelle située à proximité du village d'Oostrum dans la province du Limbourg (sud-est).

Mardi à la mi-journée, l'incendie n'était pas maîtrisé et une zone de 100 hectares était en proie aux flammes, selon les autorités locales qui ont relevé le niveau d'alerte au niveau 3.

Des journalistes de l'AFP sur place ont pu observer d'immenses nuages de fumée dense dans la zone concernée, avec au moins deux hélicoptères bombardiers d'eau, déployés depuis 07h00 (05h00 GMT), faisant des allers-retours continus.

Plusieurs dizaines de camions de pompiers et de services de secouristes se coordonnaient depuis un hôtel de la commune mitoyenne de Venray, tandis que l'accès à plusieurs routes des campagnes était bloqué.

Un camping à proximité a également été évacué pour la nuit.

Selon un porte-parole des autorités du Limbourg, les prochaines heures s'annoncent "particulièrement tendues" et les pompiers doivent "s'adapter en permanence" lors des opérations d'extinction en raison des rafales de vent incessantes, a rapporté l'agence néerlandaise ANP.

Les pays européens sont confrontés à une sécheresse majeure, marquée par des cours d'eau asséchés, des restrictions d'eau et des feux de forêt dévastateurs, à la suite d'une vague de chaleur historique survenue en juin.

Selon une étude publiée le 23 juillet par le groupe de scientifiques "World Weather Attribution", le réchauffement climatique actuel a accéléré la perte d'humidité des sols, des lacs et des cours d'eau européens, augmentant ainsi le risque de conditions de sécheresse extrême.

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1 commentaire

  • 14:41

    Leur chance est qu'ils ne manquent jamais d'eau à proximité

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