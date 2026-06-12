Wall Street ouvre en ordre dispersé, grande attente pour le début de SpaceX

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs évaluant la possibilité d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient tout en se préparent au début de cotation de SpaceX sur le Nasdaq.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 316,33 points, soit 0,62% à 51.165,08 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,18% à 7.407,28 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,03% à 25.801,22 points.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre jeudi qu'un protocole visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end, ce qui fait reculer les prix du pétrole sous la barre des 90 dollars le baril, malgré des incertitudes qui entourent encore l'éventuel accord.

Qu'il y ait ou non un accord au Moyen-Orient, la séance de ce vendredi pourrait entrer dans l'histoire, alors que SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, devrait faire son entrée au Nasdaq dans le courant de la journée et se classer immédiatement parmi les plus grandes entreprises cotées à New York.

"Je pense qu'il y aura un enthousiasme débordant au départ, car les investisseurs croient fermement en l'avenir de SpaceX (...) Selon l'ampleur de la réaction initiale, cela pourrait entraîner une forte baisse par la suite", note Melissa Brown, analyste chez SimCorp.

En attendant, les actions des sociétés du secteur spatial reculent dans les premiers échanges vendredi.

Rocket Lab RKLB.O perd 5,4% et Intuitive Machines LUNR.O abandonne 9%.

Sur le reste des valeurs, Adobe ADBE.O perd 7% après avoir annoncé jeudi soir le départ de son directeur financier, Dan Durn.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42K0G5

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|