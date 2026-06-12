(Actualisé avec MBX Biosciences et Enliven Therapeutics)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,71% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,68% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,62% pour le Nasdaq .IXIC :

* SPACEX SPCX.O - Les investisseurs suivront vendredi les premiers pas de la société de satellites du milliardaire Elon Musk sur le Nasdaq, à un prix fixé jeudi soir à 135 dollars par action lors de la plus grande introduction en Bourse (IPO) de l'histoire.

Cette opération devrait permettre à SpaceX d'atteindre une capitalisation boursière supérieure à celle de poids lourds de la Bourse de New York tels que JP Morgan JPM.N , Berkshire Hathaway BRKa.N , Meta META.O et Tesla META.O , le constructeur de véhicules électriques également dirigé par Elon Musk.

En attendant, les actions du secteur spatial bondissent en avant-Bourse : INTUITIVE MACHINES LUNR.O gagne 3,6%, PLANET LABELS PL.N progresse de 3,8% et SATELLOGIC SATL.O s'envole de 5,5%

* ADOBE ADBE.O a annoncé jeudi soir le départ de son directeur financier, Dan Durn, ce qui ravive les inquiétudes quant à la stratégie du fabricant de Photoshop pour s'imposer dans un secteur très concurrentiel et devrait peser sur l'action à l'ouverture, malgré la révision à la hausse des perspectives annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice.

L'action perd 5,2% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le géant américain des puces a indiqué à ses clients chinois que ses nouveaux processeurs Vera, destinés aux centres de données spécialisés dans l'IA, pourraient être disponibles dès le mois d'août et qu'ils pouvaient commencer à passer commande, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

* FORD F.N va rappeler 255.404 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème au niveau de la vanne de purge du filtre à charbon actif, qui pourrait présenter un dysfonctionnement et entraîner un calage du moteur pendant la conduite, a annoncé vendredi l'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA).

* MBX BIOSCIENCES MBX.O -L'action recule de 8,7% en avant-Bourse après que le laboratoire pharmaceutique a publié les résultats d'une étude sur le canvuparatide, son médicament expérimental ayant démontré des bénéfices inférieurs aux attentes de Barclays chez les patients atteints d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal provoquant une hypocalcémie.

* ENLIVEN THERAPEUTICS ELVN.O - Le titre du groupe biopharmaceutique perd 3,8% dans les premiers échanges après la fixation du prix d'une offre secondaire de 400 millions de dollars destinée à financer un médicament contre la leucémie.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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