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USA: le moral des consommateurs se redresse un peu
information fournie par Boursorama avec AFP 12/06/2026 à 16:49

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

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Le moral des consommateurs américains a repris quelques couleurs début juin devant la décrue des prix à la pompe, selon les données de l'université du Michigan publiées vendredi, qui font référence.

L'indice mesurant leur confiance ressort à 48,9 points, en hausse de 9,2% sur un mois. L'indice reste toutefois en baisse de plus de 19% par rapport à un an plus tôt.

Le baromètre avait touché un plus bas historique en mai, à 44,8 points.

"Les consommateurs ressentent un certain soulagement grâce à la baisse des prix de l'essence observée au début du mois", rapporte la directrice de l'enquête Joanne Hsu, citée dans le communiqué.

L'essence ordinaire coûte actuellement en moyenne autour de 4,11 dollars le gallon (environ 3,8 litres) aux États-Unis, contre 4,50 dollars un mois plus tôt, selon les relevés de l'association automobile américaine.

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