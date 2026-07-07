Wall Street ouvre en ordre dispersé, déclin des fabricants de puces

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les investisseurs se demandant si le rallye du secteur lié à l'IA pourrait bientôt s'essouffler, malgré les solides résultats du géant sud-coréen des puces électroniques Samsung.

Une information de Reuters concernant la société chinoise DeepSeek, qui, selon plusieurs sources, serait en train de développer sa propre puce d'IA, pèse également sur la confiance du marché.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 179,82 points, soit 0,34%, à 53.235,73 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, cède 0,08% à 7.531,05 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC abandonne 0,52% points à 25.985,24 points.

Les doutes récurrents quant à la pérennité de l'essor du secteur technologique, et en particulier des fabricants de semi-conducteurs, refont surface après la publication des prévisions de Samsung, conduisant les investisseurs à prendre leurs bénéfices après un deuxième trimestre exceptionnel pour les actions et à l'approche d'une nouvelle saison de résultats d'entreprise.

"Les résultats (de Samsung) étaient en soi fondamentalement bons, mais il semble que cela ait eu un effet d'entraînement sur l'ensemble des marchés : dès que les investisseurs commencent à adopter une attitude négative à l'égard de Samsung, ce pessimisme se propage à l'ensemble des marchés", a déclaré Michael Field, stratège chez Morningstar.

Micron MU.O perd 6% dans les premiers échanges, Sandisk

SNDK.O près de 8% et Intel INTC.O 7,7%, emboîtant ainsi le pas à leurs homologues européens et asiatiques.

Reuters a par ailleurs rapporté ce mardi que la start-up chinoise DeepSeek développait actuellement sa propre puce d'IA, une initiative qui pourrait lui permettre de réduire sa dépendance vis-à-vis de Nvidia NVDA.O (-1,8%) et qui n'aide pas au sentiment de marché.

Les investisseurs restent également attentifs à la politique monétaire, après une série de données et de déclarations récentes qui laissent penser que l'inflation pourrait être moins forte que prévu, notamment en raison de la baisse des prix du pétrole.

"L'inflation reste trop élevée", a déclaré mardi le président de la Fed de New York, John Williams, lors d'une interview télévisée, ajoutant toutefois qu'il était désormais un peu moins inquiet quant à l'évolution des pressions sur les prix dans l'économie.

La Réserve fédérale (Fed) publiera mercredi les "minutes" de de sa réunion de juin, qui pourraient apporter davantage de détails sur les débats qui ont eu lieu au sein de la banque centrale.

Sur le reste des valeurs, le constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O recule de 13% après avoir lancé lundi une offre visant à vendre 75 millions d'actions pour financer des apports en capital dans le cadre d'un accord de prêt signé avec le département américain de l'Énergie.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4390N7

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|