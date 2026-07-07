Le déficit commercial américain se creuse fortement au mois de mai

Le déficit commercial des États-Unis s'est fortement creusé au mois de mai, sous l'effet combiné d'une baisse des exportations et hausse des importations, venant cependant s'établir à un niveau proche des attentes des marchés, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Au mois de mai, la balance commerciale des biens et services a vu son déficit atteindre 77,6 milliards de dollars, contre 54,6 milliards de dollars en avril, dont les données ont été révisées à la hausse.

C'est cependant quasiment conforme aux anticipations des analystes, qui s'attendaient même à une chute un peu plus marquée, à 78,8 milliards de dollars, selon le consensus publié par Briefing.com.

La hausse du déficit s'explique avant tout par une accélération de celui des biens, alors que les services ont dégagé un surplus sur le mois écoulé.

Sur les cinq premiers mois de l'année, le déficit commercial américain reste cependant en forte baisse, par rapport à la même période l'année dernière, durant laquelle les entreprises avaient anticipé l'introduction des droits de douane voulus par Donald Trump.

Dans le détail, la baisse des exportations de biens concerne toutes les catégories de produits mais se concentre particulièrement sur les matériaux industriels et les biens d'investissements, tels que les équipements informatiques.

Du côté des importations, la hausse se concentre en premier lieu dans les biens de consommations, tels que les produits pharmaceutiques ou les téléphones portables, et les matières premières industrielles, particulièrement le pétrole.

Concernant la répartition géographique, dans le cas des biens uniquement, le mois de mai place le même trio sur le podium des territoires avec lesquels les États-Unis ont le plus important déficit: le Vietnam, le Mexique, et Taïwan.

Le déficit commercial avec la Chine a augmenté pour atteindre 14,5 milliards de dollars, ce qui reste cependant nettement sous les niveaux observés ces dernières années, alors que celui avec l'Union européenne (UE) reste relativement stable.

Le déficit avec l'UE reste par ailleurs toujours partagé par les mêmes pays: l’Allemagne, l'Irlande, l'Italie et la France. Les États-Unis dégagent toujours un excédent commercial avec les pays du Benelux, particulièrement les Pays-Bas, ainsi que, hors UE, avec le Royaume-Uni.