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Fiat lance la Topolino mini-voiture électrique aux États-Unis au prix de 13 995 dollars
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La voiture offre une autonomie pouvant atteindre 46 miles et une vitesse maximale de 25 mph

* Un kit de mise à niveau est disponible pour permettre la circulation sur la voie publique

* Cette nouvelle venue vient élargir la gamme nord-américaine de Fiat au-delà de la 500e

Fiat a lancé aux États-Unis la commercialisation de la Topolino, sa citadine compacte entièrement électrique à deux places, à partir de 13 995 $, avec une autonomie pouvant atteindre 46 miles (74 km), a annoncé mardi la marque Stellantis STLAM.MI .

Pesant un peu plus de 1 000 livres et mesurant environ 8 pieds de long, ce véhicule sera dans un premier temps destiné à être utilisé dans des résidences privées, des complexes touristiques et des parcours de golf, avec une vitesse maximale de 19 mph.

Fiat a toutefois précisé qu’à partir de la fin de l’été, les propriétaires pourront installer un kit permettant de transformer leurs Topolinos en « véhicules à basse vitesse » (LSV), réglementés au niveau fédéral, ce qui leur permettra d’atteindre une vitesse maximale de 25 mph et d’accéder à certaines voies publiques.

“Fiat continue de se démarquer en s’inscrivant dans la lignée de son héritage en matière de petites voitures”, a déclaré Olivier François, directeur général de la marque. La Topolino EV a été lancée en Europe en 2023, faisant revivre le nom du célèbre modèle Fiat des années 1930. La Topolino – qui signifie “Mickey Mouse” en italien – était l’une des voitures les plus emblématiques de Fiat, surnommée ainsi en référence au célèbre personnage de dessin animé de Walt Disney.

Elle élargit la gamme nord-américaine de Fiat au-delà de la citadine électrique 500e déjà commercialisée dans la région.

La Topolino est équipée d’une batterie lithium-ion de 5,4 kilowattheures qui se recharge complètement en environ cinq heures, a précisé Fiat.

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