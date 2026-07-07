(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des logiciels, Cloudflare, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones

.DJI , mais une baisse de 0,16% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et un recul de 0,98% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les valeurs liées aux puces électroniques sont à surveiller à la suite des résultats de Samsung Electronics 005930.KS , les inquiétudes concernant l'IA éclipsant les spectaculaires prévisions du géant sud-coréen au deuxième trimestre.

MICRON TECHNOLOGY MU.O perd 5,6% en avant-Bourse et SANDISK SNDK.O , SEAGATE TECHNOLOGY STX.O et WESTERN DIGITAL

WDC.O abandonnent entre 3,9% et 6,2%.

INTEL INTC.O et QUALCOMM QCOM.O perdent respectivement 4% et 2,4%, tandis que NVIDIA NVDA.O et BROADCOM AVGO.O sont indiqués en baisse de 0,8% et 1,9% respectivement.

Les résultats de Samsung ont déjà pénalisé les valeurs asiatiques du secteur des puces plus tôt dans la journée et pèsent également sur les groupes européens.

* SECTEUR DES LOGICIELS - MICROSOFT MSFT.O , SALESFORCE

CRM.N et IBM IBM.N sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage du record du Dow Jones, qui a franchi lundi pour la première fois la barre des 53.000 points.

* RIVIAN RIVN.O - L'action du constructeur de véhicules électriques recule de 7,6% en avant-Bourse après que la société a lancé lundi une offre visant à vendre 75 millions d'actions pour financer des apports en capital dans le cadre d'un accord de prêt signé avec le département américain de l'Énergie.

* FISERV FISV.O grimpe de 7,1% après que des sources ont déclaré que la société de paiements a mené des discussions avec des banques américaines, notamment JPMorgan JPM.N et Bank of America BAC.N , en vue de céder son activité d'infrastructure de paiement chargée du traitement des transactions par carte de débit.

* SPACEX SPCX.O recule de 1,7% lors des échanges en avant-Bourse le jour de son entrée dans l'indice Nasdaq 100, qui intervient à peine 15 jours après son introduction en Bourse et constitue l'une des intégrations les plus rapides de l'histoire grâce à la révision des règles du Nasdaq.

* SYNOPSYS SNPS.O - La société américaine de conception de puces prévoit de cesser de proposer une suite logicielle de contrôle des processus de fabrication utilisée par les fabricants mondiaux de semi-conducteurs, ont déclaré six sources proches du dossier, l'entreprise cherchant à réorienter ses ressources vers des offres à plus forte marge, telles que la conception assistée par l'IA.

* VERTEX VRTX.O va racheter CRINETICS PHARMACEUTICALS

CRNX.O pour une valeur totale d'environ 10 milliards de dollars (8,75 milliards d'euros), ont annoncé lundi les deux sociétés, ajoutant ainsi à son portefeuille des traitements destinés aux maladies hormonales rares.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Les Etats-Unis sont en discussions avec l'Allemagne et d'autres pays européens en vue de mettre en place une coproduction des missiles AIM-120 AMRAAM de RAYTHEON

RTX.N et un centre de maintenance pour les missiles PAC-3 Patriot de LOCKHEED MARTIN LMT.N en Europe, a rapporté à Reuters une source.

* FORD F.N va rappeler 110.626 véhicules Mustang aux États-Unis en raison d'un dysfonctionnement des essuie-glaces et d'un risque de rupture de l'axe du pignon du différentiel arrière, a annoncé mardi la NHTSA, l'agence américaine chargée de la sécurité routière.

* CLOUDFLARE NET.N prend 1,9% en avant-Bourse, Scotiabank ayant relevé sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance sectorielle", avec un objectif de cours porté de 225 dollars à 300 dollars, soit un potentiel de hausse de 21,2% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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