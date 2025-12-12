Wall Street ouvre en ordre dispersé, Broadcom plonge

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les perspectives du géant des puces Broadcom AVGO.O ayant renforcé les inquiétudes concernant le secteur de l'IA et tempéré l'optimisme suscité par le ton de la Réserve fédérale américaine (Fed) concernant les baisses de taux en 2026.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 79,79 points, soit 0,16% à 48.783,80 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,17% à 6.889,25 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,44%, soit 104,15 points, à 23.489,70 points.

Broadcom recule de plus de 7% dans les premiers échanges après avoir mis en garde jeudi soir contre une baisse future des marges sur ses ventes de systèmes d'IA, prolongeant ainsi les inquiétudes sur la rentabilité des investissements croissants dans le secteur après plusieurs semaines d'accalmie.

La résurgence des craintes concernant le secteur technologique s'est manifestée jeudi après la publication des résultats d'Oracle ORCL.N , pénalisé par des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes pour le trimestre en cours et par l'augmentation de ses dépenses d'investissement. L'action a ouvert en baisse de 1,4% vendredi, après avoir chuté de plus de 10% la veille.

Ces doutes sur l'IA relèguent au second plan les inquiétudes des investisseurs concernant la politique monétaire américaine, la Fed s'étant montrée moins restrictive que prévu lors de sa réunion de cette semaine, malgré les divisions entre ses membres.

Les responsables de la Fed qui ont voté contre la baisse de 25 points de base des taux d'intérêt annoncée mercredi ont par ailleurs déclaré vendredi qu'ils craignaient que l'inflation reste trop élevée pour justifier une réduction des coûts d'emprunt, d'autant plus qu'il n'existe pas de données officielles récentes sur l'inflation en raison du "récent shutdown" de l'administration.

Sur le reste de l'actualité, Lululemon LULU.O grimpe de plus de 11% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel.

.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3XI0K5

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)