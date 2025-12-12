 Aller au contenu principal

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 14:55

(Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq .IXIC .

* BROADCOM AVGO.O recule de près de 6% en avant-Bourse après que le fabricant de puces a dit qu'il prévoyait une baisse de ses marges en raison de l'augmentation de la part des revenus liés à l'intelligence artificielle (IA).

D'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et NVIDIA NVDA.O sont en légère baisse dans les échanges en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N reste à surveiller vendredi après avoir chuté de plus de 10% la veille, pénalisé par des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes pour le trimestre en cours et par la hausse de ses dépenses d'investissement. L'action perd 1,4% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le groupe américain a informé ses clients chinois qu'il évaluait la possibilité d'augmenter la capacité de production de ses puces d'IA H200, les commandes ayant dépassé son niveau de production actuel, ont déclaré deux sources proches du dossier. L'action prend 1% en avant-Bourse.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O a annoncé jeudi que son directeur général Calvin McDonald quitterait le groupe après environ sept ans à la tête de l'entreprise et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel. L'action prend près de 9,8% en avant-Bourse.

* CANOPY GROWTH CGC.O , TILRAY BRANDS TLRY.O - Les actions des sociétés de cannabis cotées aux États-Unis grimpent de plus de 20% en avant-Bourse après que The Washington Post a rapporté que le président américain Donald Trump envisageait d'assouplir les restrictions sur la marijuana par le biais d'un décret.

* STRATEGY MSTR.O - Selon certains analystes, le géant spécialisé dans la détention de bitcoins risque d'être exclu du Nasdaq 100 lors de la révision annuelle de l'indice prévue vendredi alors que des questions sur son modèle économique pèsent sur l'action.

* INTEL INTC.O a testé cette année des outils pour la fabrication de puces provenant d'un groupe fortement implanté en Chine et de deux unités étrangères soumises à des sanctions américaines, selon deux sources au fait du sujet.

* APPLE AAPL.O a obtenu jeudi l'annulation partielle de la décision de justice qui obligeait le fabricant de l'iPhone à modifier son App Store afin de favoriser une plus grande concurrence, dans le cadre de la procédure antitrust engagée par Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
221,4300 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
278,0300 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
406,9836 USD NASDAQ +0,15%
CANOPY GROW
1,1350 USD NASDAQ +0,44%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 704,01 Pts Index Ex 0,00%
INTEL
39,5100 USD NASDAQ 0,00%
LULULEMON ATHL
187,0100 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
23 593,86 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
180,9300 USD NASDAQ 0,00%
ORACLE
198,880 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 901,00 Pts CBOE 0,00%
STRATEGY RG-A
183,3000 USD NASDAQ 0,00%
TILRAY BRANDS
8,4500 USD NASDAQ +0,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

