Wall Street ouvre en légère hausse, tous les regards tournés vers la Fed

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, au lendemain d'un nouveau record du Dow Jones et dans l'attente des premières décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) sous la présidence de Kevin Warsh.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI grappille 16,03 points, soit 0,03% à 52.015,70 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,11% à 7.519,64 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,44% à 26.491,35 points.

La banque centrale américaine s'apprête à annoncer mercredi à 18h00 GMT sa première décision de politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh, en poste depuis le mois dernier et dont les commentaires sur l'orientation future des taux et les perspectives économiques seront analysés en détail.

Malgré la récente chute des cours du pétrole suite à l'annonce d'un accord-cadre entre les États-Unis et l'Iran, les opérateurs s'attend largement à ce que les taux restent inchangés dans un contexte perturbé par la résurgence de l'inflation et compte tenu du fait que l'économie montre des signes de résilience.

De nombreux analystes évoquent même la possibilité que la Fed supprime de son communiqué de politique monétaire la référence à des "ajustements supplémentaires" de son taux directeur, une formulation qui avait été utilisée pour indiquer de probables baisses futures des coûts de financement.

La guerre en Iran a bouleversé les prévisions précédentes et les traders s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, tout en tablant sur une probabilité de près de 43% d'une hausse de 25 points de base en décembre.

Les investisseurs ont par ailleurs appris mercredi que les ventes au détail aux États-Unis avaient progressé plus que prévu en mai, ce qui témoigne de la solidité de la consommation, même si l'inflation explique en partie cette hausse.

Sur le plan géopolitique, l'attentisme prévaut alors que le protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis doit être officiellement signé vendredi.

L'imminence de l'événement n'a toutefois pas empêché le locataire de la Maison blanche de dire mercredi que les frappes américaines contre l'Iran pourraient reprendre si le protocole d'accord ne lui donnait pas satisfaction, laissant entendre que celui-ci peut encore être modifié.

Aux valeurs, les fabricants de puces rebondissent après une séance en recul la veille.

Intel INTC.O , qui a annoncé mardi soir que la nouvelle génération de son procédé de fabrication 18A était entrée en phase de production pilote, prend 2,49% dans les premiers échanges.

Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O progressent de 1,8% à 2,6%.

L'action SpaceX SPCX.O gagne encore 2,8% pour la quatrième séance depuis son introduction en Bourse vendredi et après avoir dépassé mardi la capitalisation boursière d'Amazon AMZN.O .

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|