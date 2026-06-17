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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 13:53

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Carmax, La-Z-Boy, secteur des semi-conducteurs, SpaceX, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , une progression de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse de 0,57% pour le Nasdaq .IXIC .

* INTEL INTC.O grimpe de 5,1% en avant-Bourse. Le groupe annoncé mardi soir que la nouvelle génération de son procédé de fabrication 18A était entrée en phase de production d'essai, le fabricant de puces constatant une forte demande pour ses processeurs centraux (CPU).

Les actions des fabricants de puces, notamment BROADCOM

AVGO.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O , ADVANCED MICRO DEVICES

AMD.O progressent de 1,8% à 3,8% avant l'ouverture.

* SPACEX SPCX.O monte pour la quatrième séance consécutive depuis son introduction en Bourse de vendredi, prenant avant l'ouverture 3,2%.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Plus de 180.000 visiteurs, start-ups, investisseurs, responsables politiques et dirigeants d'entreprises, dont Jeff Bezos d'AMAZON AMZN.O , doivent assister à Paris au salon VivaTech prévu jusqu'au 20 juin, où les discussions devraient porter autant sur la géopolitique et les politiques publiques que sur la technologie elle-même. Outre Amazon, les responsables d'Anthropic, OpenAI, ALPHABET GOOGL.O et IBM IBM.N sont également attendus.

* EXXON MOBIL XOM.N a signé un accord préliminaire pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) à Zululand Energy Terminal (ZET), qui deviendra, une fois son terminal construit, le premier site d'importation de GNL en Afrique du Sud, ont annoncé mercredi les deux groupes.

* LA-Z-BOY LZB.N grimpe de 15,7% en avant-Bourse. Le fabricant de meubles a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice au titre du quatrième trimestre meilleurs que prévu.

* CARMAX KMX.N avance de 3,6% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre supérieur aux attentes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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Valeurs associées

ALPHABET-A
373,2500 USD NASDAQ +1,06%
AMAZON.COM
246,0000 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
507,2900 USD NASDAQ -7,30%
BROADCOM
376,7100 USD NASDAQ -4,37%
CARMAX
52,110 USD NYSE -0,27%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 999,67 Pts Index Ex 0,00%
EXXON MOBIL
141,870 USD NYSE +0,66%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
IBM
270,730 USD NYSE +0,76%
INTEL
117,0500 USD NASDAQ -8,45%
MICRON TECHNOLOGY
1 020,7600 USD NASDAQ -6,18%
NASDAQ Composite
26 376,34 Pts Index Ex -1,15%
Pétrole Brent
79,54 USD Ice Europ +0,25%
Pétrole WTI
76,79 USD Ice Europ +0,63%
S&P 500 INDEX
7 511,35 Pts CBOE 0,00%
SPACEX
201,8000 USD NASDAQ +4,83%
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SOCIETE GENERALE
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TOTALENERGIES
72,69 -0,49%
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