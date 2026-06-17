information fournie par Boursorama avec AFP • 17/06/2026 à 17:50

Suède: le taux directeur inchangé mais la probabilité d'une hausse augmente

( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )

La Banque de Suède a annoncé mercredi qu'elle laissait inchangé son taux directeur à 1,75% tout en estimant que la probabilité d'un relèvement au cours de l'année s'était accrue.

Cette décision était largement anticipée par les économistes.

"L'inflation est faible en Suède et l'activité économique est un peu moins dynamique que d'habitude", écrit la banque dans son communiqué.

Mais, avertit la Riksbank, "les perturbations de l'offre liées à la guerre au Moyen-Orient ont entraîné une montée des pressions inflationnistes et accru les risques d'une inflation trop élevée".

Aussi, "la probabilité d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année a augmenté par rapport aux estimations de mars".

L'inflation corrigée de l'évolution des taux du crédit immobilier (CPIF), indicateur de référence de la Riksbank, a atteint 1,5% en mai sur un an (0,8% en avril), soit en deçà de son objectif de 2%.

En parallèle, le PIB en Suède s'est contracté de 0,2% au premier trimestre, comparé au trimestre précédent.

La Riksbank "affiche une orientation favorable à un resserrement monétaire, mais le faible niveau actuel de l'inflation et la stabilité du taux de change de la couronne suédoise laissent penser qu'elle va maintenir ses taux inchangés", a réagi Torbjörn Isaksson, économiste de Nordea, dans une note