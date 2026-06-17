Aux États-Unis, le montant des dépenses des ménages grimpe, influencé par l'inflation

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Les ventes au détail ont progressé plus qu'attendu le mois dernier aux États-Unis, selon des données officielles publiées mercredi, tirées en particulier par les achats en stations-service, où les prix ont augmenté sur la période.

En mai, ces ventes se sont élevées à 763,7 milliards de dollars, en hausse de 0,9% par rapport au mois précédent, et de 6,9% sur un an.

Les analystes s'attendaient à une augmentation plus modeste, de 0,5% sur un mois, selon le consensus publié par Trading Economics.

Globalement, "ce sont les consommateurs américains qui soutiennent véritablement l'économie", relevait récemment auprès de l'AFP Pao-Lin Tien, qui enseigne l'économie à l'université George Washington, dans la capitale américaine.

"Les Américains aiment tout simplement acheter des choses et cela permet à l'économie de continuer à tourner", a-t-elle ajouté.

Les ventes au détail (qui regroupent les dépenses en magasins, chez le concessionnaire ou dans les bars) ne prennent toutefois pas en compte l'inflation, qui a bondi sur la période.

Cela implique que les Américains ont pu dépenser davantage simplement parce que les prix ont augmenté.

L'augmentation de mai est d'ailleurs nettement tirée par les dépenses en stations-service (+3,4% sur un mois, +26,5% sur un an), reflétant probablement l'augmentation des prix à la pompe consécutive à la guerre au Moyen-Orient, même si les Américains ont pu aussi davantage rouler en ce printemps.

Les prix de l'essence se sont quelque peu tassés depuis, sur fond de détente dans le Golfe.

Plus surprenant: les dépenses en nourriture et boissons sont restées stables en mai, malgré des prix en hausse sur la période.

Les ventes réalisées par les bars et restaurants ont même flanché (-0,1% sur un mois).