Recherche en ligne: Londres impose à Google plus "d'équité" pour les entreprises

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L'autorité britannique de la concurrence (la CMA) a annoncé mercredi imposer à Google deux nouvelles obligations liées à son "statut stratégique sur le marché", notamment pour "améliorer la transparence et l'équité" des recherches en ligne pour les entreprises.

"Pour les entreprises du Royaume-Uni, la recherche est une façon essentielle d'atteindre leurs clients. Des systèmes de classement plus clairs, prévisibles et transparents pourraient leur offrir de meilleures perspectives d'expansion et d'investissement", explique dans un communiqué Will Hayter, un responsable de la CMA.

Autre exigence annoncée mardi: Google devra, comme dans l'UE, permettre aux utilisateurs de transférer s'ils le souhaitent leurs données de recherche vers des entreprises tierces pour bénéficier "de fonctionnalités plus personnalisées" telles que des suggestions de voyage sur mesure ou des offres d'achat plus pertinentes.

"Nos systèmes de classement sont équitables, transparents et présentent les résultats les plus pertinents et de haute qualité", a assuré Google dans une réaction transmise à l'AFP, disant vouloir "travailler de manière constructive avec la CMA" pour maintenir ces exigences.

Cette annonce fait suite à la désignation par le régulateur en octobre dernier de Google comme entreprise dotée d'un "statut stratégique sur le marché" de la recherche en ligne, en raison de la domination de son moteur.

Ce statut, inspiré du règlement de l'UE sur les marchés numériques ("Digital Markets Act", DMA), l'assujettit au Royaume-Uni à des règles plus strictes que ses concurrents.

Dans ce cadre, la CMA avait déjà demandé à Google début juin de permettre aux sites internet au Royaume-Uni, dont ceux d'information, de refuser que leurs contenus alimentent les fonctionnalités de recherche IA de Google. Elle prévient mercredi que d'autres annonces devraient intervenir "au cours de l'été".

Google dispose de six mois pour mettre en oeuvre l'exigence d'équité envers les entreprises et de trois mois pour l'obligation de portabilité des données des utilisateurs, précise le régulateur.