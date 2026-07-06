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Wall Street ouvre en hausse avec le rebond des puces
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 15:43

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, prolongeant ainsi le redressement de la semaine dernière avec le rebond du secteur des semi-conducteurs, en préambule de la saison des résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 92,14 points, soit 0,17%, à 52.992,21 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,47% à 7.518,77 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,76%, soit 195,92 points, à 26.028,59 points.

A la suite d'un week-end de trois jours à l'occasion de la fête nationale des États-Unis, les indices boursiers profitent du rebond enregistré par les valeurs des semi-conducteurs.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS fait lundi son entrée en Bourse aux États-Unis afin de lever environ 28 milliards de dollars, selon des documents réglementaires, ce qui constituera un nouveau test de l'appétit des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA.

La saison des résultats du deuxième trimestre approche à grands pas, avec Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O qui doivent publier leurs résultats dans le courant de la semaine.

"Cette saison des résultats est importante, étant donné que les 'Sept Magnifiques' ont traversé une période assez difficile ces derniers temps. Et le sentiment général est qu’une simple bonne nouvelle suffirait à relancer leur remontée", a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

La politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) reste au centre de l’attention, les investisseurs réévaluant la trajectoire des taux d’intérêt. Les anticipations de hausse des taux se sont légèrement atténuées jeudi après la publication d’un rapport sur l’emploi moins dynamique que prévu.

Les opérateurs estiment désormais à 24% la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, contre environ 30% une semaine plus tôt, selon l’outil FedWatch du CME.

Aux valeurs, Western Digital WDC.O grimpe de 7,3% et Seagate STX.O de 6%, tandis que Micron Technology MU.O progresse de 1,9%.

Solstice Advanced Materials SOLS.O chute de 12,5%, la société issue de la scission d'Honeywell HON.O l'année dernière ayant annoncé lundi qu'elle allait acquérir Element Solutions ESI.N (-1,9%) pour environ 14,5 milliards de dollars.

Broadcom AVGO.O gagne 5,5%, après que le fabricant de puces et Apple AAPL.O sont convenus de prolonger leur partenariat jusqu'en 2031 afin de développer et de fournir une gamme de semi-conducteurs sur mesure.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4350NY

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Valeurs associées

APPLE
312,7200 USD NASDAQ +1,33%
BROADCOM
376,9600 USD NASDAQ +4,58%
DELTA AIR LINES
91,960 USD NYSE -0,85%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 945,91 Pts Index Ex +0,09%
ELEMENT SOLUTION
42,470 USD NYSE -2,68%
HONEYWELL TECH
227,2150 USD NASDAQ -1,15%
MICRON TECHNOLOGY
1 000,4400 USD NASDAQ +2,55%
NASDAQ Composite
26 176,42 Pts Index Ex +1,33%
PEPSICO
142,6650 USD NASDAQ -1,08%
S&P 500 INDEX
7 541,34 Pts CBOE +0,78%
SEAGATE HLDGS
852,4150 USD NASDAQ +3,93%
SOLSTICE ADVA
68,3500 USD NASDAQ -14,76%
USA BENCHMARK 10A
4,510 Rates -0,64%
WESTERN DIGITAL
574,4150 USD NASDAQ +6,57%
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