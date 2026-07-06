 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microsoft annonce la suppression de 4.800 postes, en partie liée à la restructuration de Xbox
information fournie par Boursorama avec AFP 06/07/2026 à 18:04

Le géant américain Microsoft a annoncé lundi, dans un communiqué, la suppression immédiate de 4.800 postes, dont 1.600 au sein de sa filiale de jeux vidéo Xbox, objet d'une profonde restructuration pour répondre à des résultats décevants, le reste des postes supprimés touchant les équipes commerciales.

( AFP / INA FASSBENDER )

( AFP / INA FASSBENDER )

Le groupe de Redmond (Etat du Washington) prévoit également de réduire les effectifs de Xbox de 1.600 emplois supplémentaires d'ici la fin de son année fiscale 2027, qui s'achèvera fin juin 2027, soit 6.400 postes supprimés au total.

Cette communication s'inscrit dans le cadre d'un plan de réorganisation du département jeux vidéo, qui va entraîner, entre autres, la sortie de quatre studios du périmètre de Microsoft.

"Notre activité [jeux vidéo] ne se porte pas bien", a écrit Asha Sharma, la patrone de Microsoft Gaming, la division jeux vidéo du groupe, nommée en février avec mission de la relancer.

"Nos marges opérationnelles sont 3 à 10 fois moindres que celles des plateformes et des éditeurs comparables", a-t-elle expliqué, dans le communiqué.

La responsable explique que Microsoft présente "des coûts structurels plus élevés et un parc" de consoles Xbox "moins important" que ses grands concurrents, à savoir Sony et Nintendo.

Pour compenser, l'entreprise a tablé sur la consommation de contenus, notamment via sa plateforme en ligne par abonnement Game Pass, lancée en 2017, un catalogue de titres plus étoffé et un approche multi-supports.

Mais cette stratégie n'a pas produit de la croissance "au rythme que nous espérions", a reconnu Asha Sharma, tandis que, dans le même temps, leur "activité principale s'est affaiblie". "Et voilà que l'industrie fait face actuellement à la crise (des consoles) la plus sévère de son histoire. Il faut réinitialiser Xbox."

Les suppressions immédiates de postes porte sur environ 2% des effectifs de Microsoft.

Depuis la pandémie de Covid-19, le groupe a procédé à plusieurs vagues de licenciements, notamment une de 10.000 personnes début 2023 et une autre d'environ 9.000 postes en 2025.

Ce nouveau coup de canif dans la masse salariale a laissé Wall Street de marbre. Vers 14H40 GMT, le titre Microsoft abandonnait 1,77%.

Valeurs associées

MICROSOFT
385,1600 USD NASDAQ -1,36%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère baisse, repasse en dessous des 8.500 points
    information fournie par AFP 06.07.2026 19:12 

    La Bourse de Paris a fini la séance de lundi en petite baisse après une ouverture en hausse, les investisseurs arbitrant entre la défiance autour du secteur tech, les anticipations de politique monétaire et l'apaisement des risques géopolitiques. Au total, la moyenne ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella (g), et la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national, Marine Le Pen, se donnent une accolade lors de la "Fête champêtre", un événement du RN, le 4 juillet 2026 à Liévin, dans le Pas-de-Calais ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Bardella affiche sa sérénité avant le jugement de Marine Le Pen
    information fournie par AFP 06.07.2026 19:11 

    "Prêt" et au "travail", le président du Rassemblement national Jordan Bardella a voulu afficher sa sérénité lundi, à la veille du jugement de Marine Le Pen qui pourrait le propulser candidat à la présidentielle et focalise l'attention de toute la classe politique. ... Lire la suite

  • L'ancien général syrien et accusé Khaled al-Halabi (c) cache son visage alors qu'il est escorté par des agents de justice pour son procès au tribunal régional de Vienne, le 1er juin 2026 en Autriche ( AFP / Joe Klamar )
    A Vienne, deux tortionnaires syriens condamnés à huit ans de prison
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:45 

    Un ex-général et un ancien policier syriens ont été condamnés chacun à huit ans de prison lundi à Vienne, pour des faits de torture à l'encontre de 21 opposants au régime de Bachar al-Assad entre avril 2011 et mars 2013 à Raqqa. Ce procès a été particulièrement ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Trump annonce que Sikorsky financera l'héliport de la Maison Blanche
    information fournie par Reuters 06.07.2026 18:44 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
39,24 +8,04%
CAC 40
8 479,87 -0,33%
GENFIT
13,4 +3,55%
HAFFNER ENERGY
0,2505 +15,44%
Pétrole Brent
71,67 +0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank