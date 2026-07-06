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Les Bourses européennes clôturent sans entrain, au gré d'informations locales
information fournie par AFP 06/07/2026 à 17:55

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont clôturé sans entrain la séance de lundi, portées par des informations locales.

Francfort (+0,15%) a profité d'un regain d'intérêt pour son champion de l'industrie de la défense Rheinmetall (+2,91%). Londres (-0,26%) a subi un recul du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca (-3,21%). Paris a reculé de 0,33%, tandis que Milan a réussi à progresser (+0,27%).

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