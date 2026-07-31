Wall Street ouvre en hausse, avec le rebond de la "tech"

La Bourse de New York a ouvert vendredi en hausse, portée par le rebond de la "tech" après que les résultats d'Amazon ont confirmé le regain d'optimisme pour le secteur et le rallye de l'IA.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 225,88 points, soit 0,43%, à 52.433,94 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,54% à 7.477,59 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,92%, soit 231,33 points, à 25.353,51 points.

Cette semaine était, selon certains analystes, décisive pour le secteur technologique, secoué par des prises de bénéfices de la part des investisseurs tout au long du mois de juillet, ces derniers étant à l'affût de signes indiquant que les investissements réalisés par les géants de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

L'action Amazon grimpe de 11,7% dans les premiers échanges, le géant américain ayant enregistré sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s’inscrivant ainsi dans la lignée des résultats Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , ce qui incite les investisseurs à ne pas tenir compte de la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

"Amazon nous a démontré, sans l’ombre d’un doute, que les services internet et l’IA constituent les moteurs de la croissance de l’entreprise", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

"Les investisseurs sont capables de ne pas tenir compte de la baisse des flux de trésorerie disponibles, car il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres. Si la croissance se poursuit, elle compensera ce déficit", a-t-il ajouté.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine, mais s’orientent vers des pertes mensuelles reflétant la forte vague de ventes qui a touché les valeurs liées à l’IA tout au long du mois de juillet.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX s'apprête à clore le mois de juillet sur une baisse de plus de 20%, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuis l’éclatement de la bulle immobilière fin 2008.

Aux valeurs, le fabricant de puces Monolithic Power Systems

MPWR.O grimpe de 15,3% après avoir annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations.

Alors que le secteur rebondit, Apple AAPL.O chute de 8,9%, le géant technologique ayant averti que les contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance.

Sur fond de reprise des frappes au Moyen-Orient, les résultats des compagnies pétrolières laissent les investisseurs mitigés, ExxonMobil XOM.N perdant 1,45% tandis que Chevron

CVX.N prend 1,5%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43X184

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Johann M Cherian et Ragini Mathur)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|